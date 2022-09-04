3 Eylül 2022 Cumartesi ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri www.ispartahaber.com.tr okuyucuları için derledik.



Bakan Muş’tan doğalgaz zammı açıklaması

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bütçe imkanlarının daha fazla sübvansiyona elvermediği için doğalgaz zammının yapıldığını söyledi.



Karamollaoğlu’ndan Abdullah Gül açıklaması

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül'ün 6'lı masanın ortak adayı olmasına sıcak baktığını söyledi.



Akaryakıta çifte indirim

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin fiyatı 1 lira 51 kuruş, motorinin fiyatı ise 2 lira 41 kuruş düştü.



Ünsal Ban serbest bırakıldı

THK Üniversitesi eski Rektörü Ünsal Ban, "konutu terk etmeme" şartıyla serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti.



Semra Güzel yakalandı

Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan HDP Milletvekili Semra Güzel Edirne'de yakalandı.



Türkiye’den NATO’ya tepki

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'ın talebi üzerine 30 Ağustos paylaşımını kaldıran NATO'nun tavrını, "Kabul edilemez" olarak niteledi.



İstanbul’da 3 puan Trabzonspor’un

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.

