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Ispartalı Özge öğretmen trafik kazasında hayatını kaybetti

Ispartalı Özge öğretmen trafik kazasında hayatını kaybetti
ISPARTA
G.Tarihi: 03.09.2022 21:27
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Özge öğretmen feci kazada yaşamını yitirdi
Erzurum'un Hınıs ilçesine ana sınıfı öğretmeni olarak atanan 26 yaşındaki Özge Kılıç, babası ve ablasıyla ilk görev yerine giderken kazada yaşamını yitirdi. Yaralanan baba Hüseyin Kılıç (56) ile abla Gamze Yavuz (32) ise hastanede tedaviye alındı.

Kaza, dün saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Isparta'da yaşayan Özge Kılıç, Milli Eğitim Bakanlığı'nın önceki gün yaptığı atamalar sonucu Erzurum'un Hınıs ilçesine ana sınıfı öğretmeni olarak atandı.  Baba Kılıç'ın kullandığı 32 HK 067 plakalı otomobil, Hınıs'a bağlı Aşağı İncesu Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkıp, yolun karşı şeridine geçerek tarlaya doğru takla attı. Baba Hüseyin Kılıç ile Gamze Yavuz'un yaralandığı kazada Özge Kılıç, hayatını kaybetti.

Ambulanslarla Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi
 
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