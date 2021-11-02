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DAVRAZ PREFABRİK 3 GÜNDE İŞİ BİTİRİP TESLİM EDİYOR!

DAVRAZ PREFABRİK 3 GÜNDE İŞİ BİTİRİP TESLİM EDİYOR!
ISPARTA
G.Tarihi: 01.11.2021 21:02
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ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
Davraz Prefabrik
Pratik, ekonomik, estetik.
İsteyene lüks villa, isteyene bağ evi veya konteyner

3 GÜNDE TESLİMAT!
Depreme dayanıklı, uzun ömürlü, yalıtımlı ve 3 günde teslimat!
Dört mevsim kullanıma uygun konut ve konteyner için Davraz Prefabrik.

Davraz Prefabrik Yapı - Isparta, Burdur, Denizli, Afyon, Antalya ve bölgesinde Prefabrik ev-konut, konteyner, çelik konstrüksiyon yapı ve inşaat sektöründe faaliyet gösteriyor.
Doğayla başbaşa, yeşillikler içerisinde yada şehre hakim tepelerde yaşam hayali Davraz Prefabrik ile gerçeğe dönüşüyor. 

Bağ, dağ, yayla, tarla, bahçe ve villa tarzı yaşam için hafif malzemeli prefabrik yapı sistemleri ile keyifle yaşanacak konutlar Davraz Prefabrikte sizleri bekliyor.
Prefabrikte 21 yıllık deneyimiyle hizmetinizde.

Adres: Sanayi Mah. 105. cad. No:19/1
Şehir Hastanesi Üst Yolu,
Karayolları binası ilerisi  ISPARTA
Telefon:0506 167 38 52 
www.davrazprefabrik.com

Hızlı montaj, UYGUN FİYAT…!
Keyifle yaşanacak konutlar Davraz Prefabrik’te sizleri bekliyor.

 


 
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DAVRAZ PREFABRİK 3 GÜNDE İŞİ BİTİRİP TESLİM EDİYOR!
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