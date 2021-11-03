Funcity'de sunulan çok sayıda heyecan verici aktivite alanları, her eğlence arayan için bir oyun seçeneği sunuyor.
Kapsamlı bir tadilattan sonra, bowling oyuncularının artık ev diyebilecekleri bir yeri var.
Tüm aydınlatmaları yenilendi, boyama yapıldı, oturma mobilyaları ve dekorasyonda değişiklik yapıldı.
Dostça rekabeti kim sevmez ki!
Sadece bowling salonlarında değil, bilardo masalarında da iyi bir atış yaptığınızı kanıtlayın…
Rakiplerinizi rafa kaldırın!
Funcity Eğlence Merkezinde harika zaman geçirmeniz garanti...!
ARKADAŞLARINIZLA BİRLİKTE ŞARKI SÖYLEYİN
Özel olarak tasarlanmış müzik bölmelerinde gururla şarkı söyleyebilirsiniz
Binlerce şarkı arasından seçim yapın ve arkadaş ve aile gruplarıyla parti yapın!
Eğlence alanlarııyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, güler yüzlü bir personel üyesiyle konuşmaktan çekinmeyin, size yardımcı olmaktan mutluluk duyacaklardır.
Son teknoloji bowling salonu, bilardo masaları, atari oyunları ve oyun alanları ile Funcity tam size göre!
Eğlence veya oyun mu arıyorsunuz? O zaman Isparta'da sizi eğlencenin büyülü dünyasına davet ediyoruz...
Funcity Iyaşpark 1.kat