FUNCİTY'DE HERKES İÇİN OYUN VAR!

Dostça rekabeti kim sevmez ki!

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Eğlence veya oyun mu arıyorsunuz?

Funcity Iyaşpark 1.kat





































































Funcity'de sunulan çok sayıda heyecan verici aktivite alanları, her eğlence arayan için bir oyun seçeneği sunuyor.Kapsamlı bir tadilattan sonra, bowling oyuncularının artık ev diyebilecekleri bir yeri var.Tüm aydınlatmaları yenilendi, boyama yapıldı, oturma mobilyaları ve dekorasyonda değişiklik yapıldı.Sadece bowling salonlarında değil, bilardo masalarında da iyi bir atış yaptığınızı kanıtlayın…Rakiplerinizi rafa kaldırın!Eğlence alanlarııyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, güler yüzlü bir personel üyesiyle konuşmaktan çekinmeyin, size yardımcı olmaktan mutluluk duyacaklardır.Son teknoloji bowling salonu, bilardo masaları, atari oyunları ve oyun alanları ile Funcity tam size göre!