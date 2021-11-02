"Mutfağım Şahane" Program Çekimleri İlçemizde Gerçekleştirildi
Isparta İl Kültür Turizm Müdürlüğü personeli Tuba ANTALYALI ve Uluborlu Kaymakamlığı SYDV Müdürü Hatice GÜNEŞ AKIŞ rehberliğinde, Kameraman Soner TESKİ, hafta içi her gün saat 14.30’da Kanal 7’de yayınlanan “Mutfağım Şahane” programı için, çekimler Uluborlu’muzda gerçekleştirildi.
İlçemizin yöresel yemekleri olan ve bazılarının tescili bulunan Uluborlu Banağı, Kuyruğu Sulu, Tarhana ve Tatar yemekleri Uluborlu Kiraz Çiçeği Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından yapıldı. İlçemizin tanıtım çekimleri önümüzdeki haftalarda Kanal 7’de “Mutfağım Şahane” programında yayınlanacaktır.
Uluborlu Kaymakamlığı
Uluborlu Kaymakamlığı