İlçemizin yöresel yemekleri olan ve bazılarının tescili bulunan Uluborlu Banağı, Kuyruğu Sulu, Tarhana ve Tatar yemekleri Uluborlu Kiraz Çiçeği Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından yapıldı. İlçemizin tanıtım çekimleri önümüzdeki haftalarda Kanal 7’de “Mutfağım Şahane” programında yayınlanacaktır.