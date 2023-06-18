Isparta'nın Çünür mahallesinde bulunan bir inşaatta çıkan yangın, bölge halkına korku dolu anlar yaşattı. Sondakika Isparta Haberine göre, yangının sebebi henüz bilinmezken, yoğun dumanlar hızla etrafı sararak bölgedeki görüş mesafesini azalttı.Yangın ihbarının alınmasının ardından olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızla müdahale etmesi bekleniyor. Yangının büyümesini önlemek ve kontrol altına almak için itfaiye ekipleri büyük bir çaba sarf ediyor.Çevre sakinleri ve çevredeki diğer yapılar için güvenlik önlemleri alınırken, bölgedeki vatandaşlar da endişe içinde yangının kontrol altına alınmasını bekliyor. İnşaatın bulunduğu alanda yoğun dumanlar gözlendiği için çevredekilerin uzaklaşması uyarısında bulunuldu.Yangının çıkış nedeni henüz tespit edilemezken, yetkililer olayla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Yangının büyüklüğü ve kontrol altına alınma süreci hakkında ise henüz net bir bilgi verilmedi.Gelişmeler yaşandıkça haberi güncelleyeceğiz.