Rektör Çarıkçı’nın Babalar Günü Mesajı

Toplumumuzun en önemli yapı taşını oluşturan ailenin temel direği olan, evlatlarına güzel bir gelecek sunmak için ömürlerini feda ederken onların mutluluğunu kendi mutluluğu sayan, aileleri için ağır yükleri omuzlayan annelerle birlikte yine babalardır.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta kendi babam ve şehit babaları olmak üzere varlıkları ile bizlere güven veren, gölgesine sığınılan, evlatlarının kahramanı babalarımızın Babalar Günü’nü en içten duygularımla kutlar, kendilerine sevgi ve saygılarımı sunarım.

Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü