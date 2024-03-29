Ayak Parmağı Yiyen Böcek Türü Türkiye'de de Görüldü: 4 İlde İstilaya Başladı

Bilim insanlarının yaptığı açıklamaya göre, Türkiye'ye komşu Kıbrıs'ta ortaya çıkan "Ayak Parmağı Yiyen" bir böcek türü, artık Türkiye'nin Akdeniz bölgesinde de görülüyor. Adana, Hatay, Mersin ve Antalya gibi illerde bu böcek türünün istilasına dair ilk raporlar alınmış durumda.20 Mart'ta Pensoft tarafından yayımlanan bir makaleye göre, su böcekleri olarak bilinen ve "ayak ısıran" böcekler olarak da tanınan bu tür, Akdeniz bölgesinde birçok ülkede bulunmasına rağmen Kıbrıs'ta daha önce tespit edilmemişti. Ancak son bulgular, bu böceklerin Türkiye'deki varlığını ortaya koyuyor. Sosyal medyada yerel halkın, yüzücülerin ve turistlerin bu böcekleri paylaşmaya başlamasıyla birkaç yıl önce Türkiye'deki varlıkları fark edildi.Özellikle Haziran ayında, Adana, Hatay, Mersin ve Antalya gibi güney illerinde bu böceklerin görülme ihtimali oldukça yüksek. Bu böcekler, Lethocerus patruelis olarak bilinen dev su böcekleri türüne dahil ediliyor. Avcı doğalarıyla tanınan bu böcekler, omurgasızlar, balıklar, kaplumbağalar ve hatta kuşlar gibi çeşitli hayvanları avlamak için bilinirler.Kıbrıs'ta ilk kez tespit edilen bu böcekler, 2021 yılında bir sosyal medya platformunda paylaşılan gözlemlerle bilinir hale geldi. Tatilcilerin, bu böceklerin olası görülme alanlarında dikkatli olmaları öneriliyor.