Çiftçiler İçin Önemli Tarih: 1 Eylül'de Başvurular Başlıyor

Ankara, 29 Ağustos 2024 - Tarım ve Orman Bakanlığı, milyonlarca çiftçiyi ilgilendiren Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularını 1 Eylül'de başlatıyor. 2025 üretim yılına ait başvurular 31 Aralık'a kadar sürecek. Çiftçiler, tarımsal desteklerden faydalanabilmek için bu süre zarfında başvurularını tamamlamalı. Araziler için başvuru süresi, üretim yılının 30 Haziran’ına kadar uzatılabilecek. Başvuru ücretleri, arazi büyüklüğüne göre 9 ile 39 TL arasında değişiyor.