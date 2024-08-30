81 İlde Yeni Dil Eğitimi Uygulaması Başlıyor: İşte Detaylar

Ankara, 29 Ağustos 2024 - Milli Eğitim Bakanlığı, yabancı dil eğitimini güçlendirmek amacıyla tüm illerde "Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli"ni genişletme kararı aldı. Bu yıl, pilot uygulamanın başarısının ardından, yeni model 81 ilde 300 okulda hayata geçirilecek.

Proje kapsamında, ortaokul öğrencileri haftada 14 saat İngilizce ve 2 saat Almanca eğitimi alarak dil becerilerini geliştirme fırsatı bulacak. Bu model, öğrencilerin dil yeterliliklerini artırmayı ve kültürel farkındalıklarını güçlendirmeyi hedefliyor.