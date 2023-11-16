Birimler Arası Eşgüdüm ve İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

Birimler Arası Eşgüdüm ve İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi
ISPARTA 0
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Birimler Arası Eşgüdüm ve İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi
Isparta Valiliği, kamu hizmetlerinin daha etkin bir şekilde sunulması ve vatandaş memnuniyetinin artırılması amacıyla Birimler Arası Eşgüdüm ve İstişare Toplantısı düzenledi. Vali Aydın Baruş'un başkanlığında gerçekleşen toplantıya tüm kamu kurum ve kuruluş müdürleri katıldı.
Toplantının açılış konuşmasında, kamu hizmetlerinin vatandaş memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak için birimler arasında işbirliğinin ve anlayışın önemine vurgu yapıldı. Vali Baruş, birim amirlerinin ve kamu çalışanlarının vatandaşa daha etkin hizmet sunma adına gösterdikleri çabayı takdir etti. Ancak, bu anlayışın sürekli korunması ve vatandaşlara layık olan hizmetin sağlanması gerektiği ifade edildi.
Toplantıda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri, kendi alanlarındaki çalışmaları ve sundukları hizmetleri içeren sunumlar gerçekleştirdi. Bu sunumlar, katılımcıların birbirlerinin çalışmalarını daha iyi anlamalarına ve işbirliğini artırmalarına olanak tanıdı.
Toplantının sonunda, birimler arası eşgüdüm ve işbirliği konularında daha fazla ilerleme sağlanması ve vatandaş memnuniyetinin artırılması adına benzer toplantıların düzenlenmesi kararlaştırıldı. Bu tür etkinlikler, kamu hizmetlerinin daha etkin ve koordineli bir şekilde yürütülmesine katkı sağlamaktadır.
 
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