Cumhuriyet’in 100. Yılı Isparta’da Farklı Etkinliklerle Kutlanacak

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletine armağanı olan Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı, tüm Türkiye'de olduğu gibi Isparta'da da coşku dolu etkinliklerle kutlanacak. Bu kapsamda Isparta Valiliği, kutlama hazırlıklarını sürdürüyor.

Vali Aydın Baruş başkanlığında gerçekleştirilen Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yılı kutlamaları hazırlık toplantısına, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, vali yardımcıları, Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün, üniversite temsilcileri, daire müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Aydın Baruş, "Cumhuriyetimizin 100. yılı, tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Isparta'da da büyük bir heyecanla kutlanacak. Bu nedenle hazırlıklarımızı büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. Kurumlarımızın da bu konuda üzerlerine düşen görevleri yerine getireceklerine inanıyorum." dedi.

Toplantıda, kurum müdürleri de kendi alanlarında yapacakları çalışmalarla ilgili bilgi vererek, etkinliklerin başarıyla gerçekleştirilmesi için işbirliği yapma kararı aldılar.

Cumhuriyet'in 100. yılı, Türk milletinin birlik ve beraberliğini, bağımsızlık ve özgürlüğünü simgeleyen büyük bir kutlama ile coşkuyla karşılanacak. Bu tarihi anı paylaşmak ve bir araya gelmek için güzel bir fırsat olacak.