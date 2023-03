Fırat'tan Okurlarına 7. Kitap MüjdesiYazar ve Şair Betül Fırat okuyucularının karşısına öykü kitabıyla çıktı.Ödüllü yazar ve şair Betül FIRAT okurları için yeni bir kitaba daha imza attı. Öykü türünde kaleme aldığı “Öykü Muhiti” adlı kitap OD Yayınları etiketi ile raflardaki yerini aldı.Betül Fırat 2020 yılında ilk kitabı “Mavinin Fecri” isimli kitabıyla çıkakken 2021 yılında ise “Mihrinin Hicranı” isimli şiir kitabı ile okuyucuların kısa sürede takdirini toplamayı başardı. Edebiyat alanında sürekli çalışanFIRAT aynı anda 2022 yılında “Heybemden Dökülen Öyküler” isimli öykü kitabı ve “Siyah Şapkalı Adam” isimli polisiye roman kitabı ile tekrar okuyucularıyla buluşmuştu. 2022’nin sonunda da “Derin Mevzu Konuşacaklarımız Var” ve çocuk romanı olan “Kayıp Lapis Lazuli” ile okuyucunun karşısına tekrar çıktı. Şimdide 7. Kitabı olan “Öykü Muhiti” öykü kitabıyla okurlarının karşısınaçıktı. Ortaokuldan itibaren tüm öğrencilere, gençlere ve kitapseverlere hitap ediyor.Öykü kitabını okurlarıyla buluşturan Fırat, "Fantastik, büyülü gerçeklik, polisiye ve dram türünde öykülerle tekrar okuyucu karşısında olmaktan mutluyum. Öyküler genelde okunması en rahat ve en zevkli kısım olarak bilinir. Okuyucu sürekli değişen öyküleri sürükleyici ve seri okunur olarak niteler. Herkese şimdiden keyifli okumalar dilerim." dedi.Kitaplarının yoğun ilgi görmesinden dolayı sevinçli olduğunu vurgulayan Fırat, "Günümüzde çok güzel bir okur kitlesi bulunmakta. Her okuduğunu ayrı ayrı değerlendirip irdeleyen okurların eserlerime yoğun ilgi göstermeleri ve beğenmeleri yönünde geri dönüş sağlamaları paha biçilemez bir duygu. Şu anda üzerinde çalıştığım macera, polisiye ve mistik romanlarımın hazırlıkları sürüyor; onları da zamanla okurla buluşturmaya çalışıyorum.” diye konuştu.Yeni çıkan kitapları hakkında bilgi veren Fırat, "Her hayat ayrı bir hikâyedir. Her akıl da ayrı öyküler üretebilir. Tamamıyla kurgudan oluşan öykülerde her konuda samimiyeti bulmanızı dilerim. Karakterler genelde hayali olsa da bazen iyi bir dost bazen de anılası bir arkadaş olabiliyor. Öykülerin kendine has olması da özel bir tercih. Yaşanmamış olsa da yaşanmayacak olsa da kıssadan hisse alınması önem arz eder. Öyküler kısa kesitler olmasına rağmen dolu dolu geçirmek içindir zamanı. Umarım vaktinizi iyi değerlendirmek için vesile olabilirim. Keyifli okumalar dilerim" ifadelerini kullandı.Kısa zamanda 7 kitaba birden imza atan Fırat, aynı zamanda köşe yazarlığına devam etmekte. Diğer yandan da güfte yazarlığı yaparak güftelerini besteletmekte ve kanalında yayınlamakta. Çok yönlü olan Ödüllü Yazar ve Şair Betül FIRAT’IN gerekse aldığı ödüller gerekse eserleri büyük ilgi topladı. Giderek büyük bir okuyucu kitlesine ulaşan Fırat, yeni projelerle edebiyata katkı sunmaya devam etmek istemekte.Yazar ve Şair Betül FIRAT Kimdir?13 Ekim 1984 yılında Amasya İli Taşova İlçesi doğdu. Liseyi Diyarbakır İlinde Diyarbakır Anadolu Öğretmen Lisesi’nde tamamladı. 2010 yılında lisansını Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde, 2018 yılında da Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek lisansını tamamladı. 2012 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde Samsun’da başladığı ziraat mühendisliği görevine halen Ankara’da devam etmektedir.Göl Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisinde hem Kültür Kurulunda yer almakta hem de dergide köşe yazarlığı yapmaktadır. Çeşitli web gazeteleri ve web edebiyat sayfalarında köşe yazarlığına devam etmektedir. Sosyal Medyada ‘Paradoks Okur Yazar’ olarak bilinen yazar çeşitli platformlarda kitap tanıtımları yapmaktadır. Aynı zamanda Yazar youtube kanalında şiirleri seslendirilmekte ve şiirlerini besteleterek yayınlamaktadır. 'Edebiyat Sanat Meltemi' Web sayfası Genel Yayın Yönetmenliğini ve yazarlığı da yapmaktadır. Ankara Kültür Sanat ve Edebiyat Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Yazşader’in Yenimahalle Temsilcisi ve Yazarlar Birliği Ankara Şubesi Üyesidir.Betül Fırat'ın Eserleri:Mavinin Fecri (Deneme Kitabı, 2020)Mihrinin Hicranı (Şiir Kitabı, 2021)Heybemden Dökülen Öyküler (Öykü Kitabı, 2022)Siyah Şapkalı Adam (Polisiye Roman, 2022)Derin Mevzu Konuşacaklarımız Var (Deneme, 2022)Kayıp Lapis Lazuli (Çocuk Romanı, 2023)Öykü Muhiti (Öykü Kitabı, 2023)Katıldığı Antolojiler:Sisli Gece ( Antoloji kitabı, 2022)Yürekten Kaleme Öykü Senfonisi (Antoloji kitabında derleyen ve yazar, 2022 )Yürekten Kaleme Şiir Senfonisi (Antoloji Kitabında derleyen ve şair, 2022)Şah-ı Şiirler 5 (Antoloji, 2022)Edebiyat Yolculuğu (Antoloji, 2022)Bestelenen Şiiri:Kimine Sevdadır, Kimine Cezadır. (Bestelenen Şiiri, 2021)Yalan mı? (Bestelenen Şiiri, 2022)Bendim Ben (Bestelenen Şiiri, 2023)Gönlüm (Bestelenen Şiiri, 2023)Alnımın Yazısı (Bestelenen Şiiri, 2023)Gurbetimsin (Bestelenen Şiiri, 2023)Aldığı Ödüller:2022 Altın Kalemler Mansiyon Ödülü (Şanlı Bayrağım)Yılın En Başarılı Fark Yaratan Yazar Ödülü, 3. Kariyer GümüşÖdülleri, 2022 By Medya ProtokolYılın En Başarılı Yazarı Ödülü, Kristal Çam Ödülleri, 2022Kristal Çam Ödülleri Yönetim GurubuPLAKET:2022 Ferhat ve Şirin Öykü Yarışması Jüri BaşkanlığıGenel Yayın Yönetmeni Olduğu Platform;www.esanmel.comİletişim: @paradoks.okur.yazar, @Betus845, infoesanmel@gmail.com,