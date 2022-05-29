ISPARTA'DA ÇİĞKÖFTE'DE BİR DÜNYA MARKASI ÇİĞKÖFTEM AÇILDI - ''EN TATLI ACI''

ÇİĞKÖFTEM’DE NELER Mİ VAR?

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1993’den beri Türkiye’de ve dünyada sektörün kuruculuğunu üstlenen Çiğköftem lezzeti Isparta halkı ile buluştu. Çiğköftem, 130'dan fazla mağaza ile Avrupa’da en fazla şubesi olan Türk markası konumunda yer alıyor. Türkiye'de de 250'yi aşkın mağazaya ulaştı.Çiğköftem Isparta'da her hafta çeşitli kampanyalar düzenleyecek.İşletme yöneticisi Ali Çelik:dedi.Kalabalık bir katılım ile gerçekleşen açılış töreninde konuklara çiğköfte ikram edildi. Daha sonra dua ile açılış kurdela kesimi ile devam etti.Çiğköfte Dürümler başta olmak üzere, Çiğköfte Porsiyonlar, Boşnak Böreği, Zeytinyağlı Yaprak Sarma, Sufle, Humus Dolgulu Falafel, Klasik Falafel, Etli İçli Köfte, Sebzeli İçli Köfte ve Şam Tatlısı ile soğuk içecekler mevcuttur.