Balıkesir Yakın Mutfak Projesi ile Dört Çeşit Yemeği 50 Liraya Sunuyor,

Isparta’da Benzer Bir Uygulama Neden Yok?

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışını güçlendiren projelere bir yenisini ekleyerek vatandaşlar için önemli bir adım attı. Belediye Başkanı Ahmet Akın tarafından tanıtılan "Yakın Mutfak" projesi ile dört çeşit yemek sadece 50 liraya sunulacak. Bu proje, ihtiyaç sahibi ailelerin bütçesine katkı sağlamayı amaçlarken, Balıkesir esnafıyla iş birliği içinde hayata geçirildi. Bu sayede vatandaşlar hem uygun fiyatlarla yemek yiyecek hem de yerel esnaf desteklenmiş olacak.

Balıkesir’in bu örnek sosyal projesi, şehri hem ekonomik hem de toplumsal dayanışma açısından ön plana çıkarırken, Isparta’da neden benzer bir hizmetin olmadığını sorgulamak gerekiyor. Balıkesir’de dört kap yemek gibi temel bir ihtiyaca çözüm sunulurken, Isparta’da ihtiyaç sahibi ailelere yönelik benzer projeler maalesef gündeme gelmiyor.

Isparta’nın böyle bir sosyal destek projesi ile ihtiyaç sahiplerine el uzatmaması, şehirdeki yöneticilerin halkın sorunlarını göz ardı ettiğini düşündürüyor. Isparta Belediyesi’nin Balıkesir’deki bu örnek projeden ilham alarak, benzer bir uygulamayı hayata geçirmesi ve vatandaşlarına sahip çıkması artık kaçınılmaz bir ihtiyaç haline gelmiştir. Balıkesir'de, "Yakın Mutfak" gibi projelerle vatandaşlar dört kap yemeğe 50 lira gibi uygun bir fiyatla ulaşabilirken, Isparta'da hala bu tür bir hizmetin sunulmaması şehirde büyük bir eksiklik yaratıyor.

Isparta'da ihtiyaç sahibi vatandaşların ekonomik olarak desteklenmesini sağlayacak, yerel esnafı güçlendirecek ve sosyal dayanışmayı artıracak projeler ne zaman gelecek? Balıkesir bu konuda öncülük ederken, Isparta’nın vatandaşlarının benzer bir sosyal hizmetten yararlanmayı beklemesi oldukça haklı bir talep.









