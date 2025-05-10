Burdur ve Isparta’da Kuvvetli Rüzgar ve Kısa Süreli Fırtına Uyarısı!

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren Burdur ve Isparta çevrelerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yerel olarak kısa süreli fırtına bekleniyor.

Kuvvetli rüzgarın hızının 40-60 km/saat, yağış anında ise kısa süreli fırtınanın 60-85 km/saat hızına ulaşabileceği belirtildi. Yetkililer, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, fırtınanın 10 Mayıs saat 12:00’de başlayıp, aynı gün saat 20:00’de sona ereceğini duyurdu.

Daha fazla bilgi için Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü’nün iletişim numaraları:

Tel: 0 242 330 30 75

Faks: 0 242 248 92 74