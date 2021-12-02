ISPARTA'DA ÇOCUKLAR İÇİN AKTİVİTELER TABİKİ BUBBLE KİDS'DE

Adres:

Bilgi için telefon:

Isparta'da çocuklar için aktivite denildiğinde akla gelen tek yer Bubble Kids Cafe'de minikler için kurulan atölyeler yeniden faaliyete geçti.Bubble Kids'de, çocuklara göre hazırlanmış, gelişimi desteklerken eğlendirenBubble Kids'in cafeterya bölümünde siz arkadaşlarınızla sohbet ederken, yada bir pazar kahvaltsı yaparken, kendinize vakit ayırırken veya dışarıda acil bir iş toplantınız var!O zaman çocuklarınızı Bubble Kids'in eğlenceli ve aynı zamanda yaratıcılıklarını açığa çıkaran sanatsal aktiviteleri ile öne çıkan atölyelerine davet ediyoruz.Çocuklarınız günün istediğiniz saatinde atölyelerde daha keyifli ve kaliteli zamanlar geçirecek...Bubble Kids Atölyeleri miniklere sihirli bir dünya sunuyor...