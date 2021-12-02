ISPARTA'DA ÇOCUKLAR İÇİN AKTİVİTELER TABİKİ BUBBLE KİDS'DE
Isparta'da çocuklar için aktivite denildiğinde akla gelen tek yer Bubble Kids Cafe'de minikler için kurulan atölyeler yeniden faaliyete geçti.
Bubble Kids'de, çocuklara göre hazırlanmış, gelişimi desteklerken eğlendiren aktiviteler bu atölyelerde yeralıyor.
Bubble Kids'in cafeterya bölümünde siz arkadaşlarınızla sohbet ederken, yada bir pazar kahvaltsı yaparken, kendinize vakit ayırırken veya dışarıda acil bir iş toplantınız var!
O zaman çocuklarınızı Bubble Kids'in eğlenceli ve aynı zamanda yaratıcılıklarını açığa çıkaran sanatsal aktiviteleri ile öne çıkan atölyelerine davet ediyoruz.
Çocuklarınız günün istediğiniz saatinde atölyelerde daha keyifli ve kaliteli zamanlar geçirecek...Bubble Kids Atölyeleri miniklere sihirli bir dünya sunuyor...
Adres: Bahçelievler mahallesi 3006 sokak No:2/4 (Böcüzade park karşısı)
Bilgi için telefon: 0246 228 6000