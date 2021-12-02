Hepimiz yiyeceğimizin nereden geldiğini bilmek isteriz. Hepimiz yediğimiz etin kaynağına ve bütünlüğüne güvenmek isteriz.
Tersine, hepimizin daha az et yediğini savunuruz, ancak yediğimizde bunun en yüksek kalitede olduğundan ve doğaya, çevreye ve hayvana saygılı bir şekilde üretildiğinden emin olmamız gerekir.
Saygın araştırmalar, otla beslenen sığır etinin daha iyi bir Omega 3 / Omega 6 oranına sahip olduğunu, E vitamini gibi antioksidanlarda yüksek olduğunu ve daha yüksek vitamin ve mineral seviyeleri içerdiğini göstermiştir.
Türker Et, Isparta'daki şubelerinde, tamamı etik olarak yetiştirilmiş, besleyici et üreten, doğayla uyum içinde olan birinci sınıf sığır eti ve Kuzu eti ürünlerini sizelere sunmaktadır. Tüm etler doğal bir hızda büyümesine izin verilen ve aceleye getirilmeyen hayvanlardan üretilir. Böylece daha iyi dokulu ve yüksek aromalı et elde edilir
Türket Et, size her gün düşük fiyatlarla çok çeşitli kaliteli et ürünleri sunmaktan gurur duyuyor.
NOT:
- ''Kelle, paça, Dana ve Kuzu Kokoreç, işkembe ve diğer sakatat çeşitleri bulunmaktadır''
TÜRKER ET''UYGUN FİYAT, BOL ÇEŞİT''
ŞUBE 1 ADRES: Bilim Tıp Merkezi karşısı
ŞUBE 2 ADRES: Mehmet Tönge mahallesi 225 cadde No: 43 ISPARTA (Sosyal tesisler altı)
ŞUBE 1 TELEFON :TIKLA ARA 0 541 300 05 40
ŞUBE 2 TELEFON: TIKLA ARA 0 543 820 88 83
UFUK TÜRKER
MEHMET TÜRKER
TÜRKER ET ŞUBE 1
TÜRKER ET ŞUBE 2
TÜRKER ET ÜRÜN YELPAZESİ
- Dana Kıyma
- Dana Rosto
- Süt Dana Gerdan ve Ciğer
- Flato
- Biftek
- Bonfile
- Beyti
- Şiş Beyti
- İşkembe
- Kuzu Pirzola
- Kuzu But
- Kasap Köfte
- Sakatat çeşitleri
- Kemik
- Tavuk ürünleri
- Fermente Sucuk
- Kuzu ve Dana Kokoreç
- Mangallık Et ve Mangal Malzemeleri