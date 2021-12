DOĞAL, SAĞLIKLI LEZZETLİ ETLERİN KAYNAĞI TÜRKER ET

NOT:

''Kelle, paça, Dana ve Kuzu Kokoreç, işkembe ve diğer sakatat çeşitleri bulunmaktadır''

TÜRKER ET''UYGUN FİYAT, BOL ÇEŞİT''

ŞUBE 1 ADRES:

Bilim Tıp Merkezi karşısı

ŞUBE 2 ADRES:

Mehmet Tönge mahallesi 225 cadde No: 43 ISPARTA (Sosyal tesisler altı)

ŞUBE 1 TELEFON :
0 541 300 05 40

0 541 300 05 40

ŞUBE 2 TELEFON:
0 541 300 05 40

UFUK TÜRKER

MEHMET TÜRKER































TÜRKER ET ÜRÜN YELPAZESİ

Dana Kıyma

Dana Rosto

Süt Dana Gerdan ve Ciğer

Flato

Biftek

Bonfile

Beyti

Şiş Beyti

İşkembe

Kuzu Pirzola

Kuzu But

Kasap Köfte

Sakatat çeşitleri

Kemik

Tavuk ürünleri

Fermente Sucuk

Kuzu ve Dana Kokoreç

Mangallık Et ve Mangal Malzemeleri

Hepimiz yiyeceğimizin nereden geldiğini bilmek isteriz. Hepimiz yediğimiz etin kaynağına ve bütünlüğüne güvenmek isteriz.Tersine, hepimizin daha az et yediğini savunuruz, ancak yediğimizde bunun en yüksek kalitede olduğundan ve doğaya, çevreye ve hayvana saygılı bir şekilde üretildiğinden emin olmamız gerekir.Saygın araştırmalar, otla beslenen sığır etinin daha iyi bir Omega 3 / Omega 6 oranına sahip olduğunu, E vitamini gibi antioksidanlarda yüksek olduğunu ve daha yüksek vitamin ve mineral seviyeleri içerdiğini göstermiştir.Türker Et, Isparta'daki şubelerinde, tamamı etik olarak yetiştirilmiş, besleyici et üreten, doğayla uyum içinde olan birinci sınıf sığır eti ve Kuzu eti ürünlerini sizelere sunmaktadır. Tüm etler doğal bir hızda büyümesine izin verilen ve aceleye getirilmeyen hayvanlardan üretilir. Böylece daha iyi dokulu ve yüksek aromalı et elde edilirTürket Et, size her gün düşük fiyatlarla çok çeşitli kaliteli et ürünleri sunmaktan gurur duyuyor.