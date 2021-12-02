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Isparta'da eğlencenin adı Funcity!

Isparta'da eğlencenin adı Funcity!
ISPARTA
G.Tarihi: 01.12.2021 23:26
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ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
ISPARTA'DA EĞLENCE Mİ? O  ZAMAN FUNCİTY...!
Isparta'da şüphesiz bowling ve bilardo salonu denince ilk akla gelen Funcity...!
Funcity'de bulunan klasik, nostaljik oyunların yanı sıra çok çeşitli yeni  masa oyunlarını ve video oyunlarını hiç denediniz mi?
Funcity, şehir merkezinde başka hiçbir yerde bulunmayan ilgi çekici  eğlence seçeneklerini sizlerle buluşturuyor.
8 şeritli bowling salonu, bilardo, hava hokeyi, langırt ve playstation'lar ile harika oyunlar ve eğlenceler için sizde Funcity'e katılın! 

Kaliteli zaman, eğlenceli bilgi, keşif ve heyecan için
 IYAŞPARK Yaşam ve Alışveriş Merkezi Kat:1
''Sizi yakında görmek için sabırsızlanıyoruz!''

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