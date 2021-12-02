ISPARTA'DA EĞLENCE Mİ? O ZAMAN FUNCİTY...!

''Sizi yakında görmek için sabırsızlanıyoruz!''

Isparta'da şüphesiz bowling ve bilardo salonu denince ilk akla gelen Funcity...!Funcity'de bulunan klasik, nostaljik oyunların yanı sıra çok çeşitli yeni masa oyunlarını ve video oyunlarını hiç denediniz mi?Funcity, şehir merkezinde başka hiçbir yerde bulunmayan ilgi çekici eğlence seçeneklerini sizlerle buluşturuyor.8 şeritli bowling salonu, bilardo, hava hokeyi, langırt ve playstation'lar ile harika oyunlar ve eğlenceler için sizde Funcity'e katılın!