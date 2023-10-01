Binbirevler Mahallesi Kapalı Pazaryeri Çatı Montajı Devam Ediyor

Isparta Belediyesi, Binbirevler Mahallesi'nin yıllardır özlemle beklediği kapalı pazaryeri inşaat çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, kapalı pazaryerinin uzay çatı montajı yapılıyor.Binbirevler Mahallesi için 3.000 metrekarelik bir alanda 2.000 metrekare pazaryeri alanının üzerinin 7-9 metre yükseklikte kapatılacağı projede, önemli bir aşama olan uzay çatı montajı gerçekleştiriliyor.Çalışmaların başlangıcında, alanda yapı sağlamlığı için fore kazık çalışmaları gerçekleştirildi ve hafriyat alımları yapıldı. Ardından kolon temel betonu dökümü ve kolon montajları tamamlandı. Bu aşamaların tamamlanmasının ardından Binbirevler Mahallesi Kapalı Pazaryeri için uzay çatı montajı işlemine başlandı.Davraz Kapalı Çarşamba Pazaryeri inşaatında imalatı gerçekleştirilen uzay çatı sistemi, Binbirevler Mahallesi Kapalı Pazaryeri'ne getirilerek montaj çalışmaları sürdürülüyor. Çatı montajının tamamlanmasının ardından üst yapı kaplamaları ve diğer işlemler gerçekleştirilecek.Isparta Belediyesi, bu proje ile Binbirevler Mahallesi'ne modern ve kullanışlı bir pazaryeri kazandırmayı hedefliyor.