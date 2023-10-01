Isparta Klasik Otomobil Festivali Yoğun İlgi Gördü

Isparta Belediyesi'nin katkılarıyla Klasik Otomobil Festivali'ne büyük ilgi gösterildi. Festival, kurdele kesimi ve mehteran konseri ile başladı. Isparta Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkanı Şükrü Başdegirmen, Isparta Ticaret Borsası Başkanı Hüdai Şahin ve iş dünyası temsilcileri gibi birçok önemli isim ile birlikte, klasik otomobil tutkunları festivalde buluştu.Festivalin açılış töreninde konuşan Klasik Mercedes Sevenler Kulübü Başkanı Murat Karakaya, "2 yıl önce Klasik Mercedes Sevenler Kulübü'nü kurduk ve şu an 800 araç ve 3 bin katılımcı ile buradayız. Amacımız birlik ve beraberlik içinde olmak" dedi.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdegirmen ise konuşmasında, Isparta dışından gelen katılımcıların sayısının önemine vurgu yaparak mutluluğunu dile getirdi.Isparta Valisi Aydın Baruş da "Sizleri burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Isparta olarak turizmde söz sahibi olmak istiyoruz. Bu tür etkinlikler bu hedefimize ulaşmamıza katkı sağlayacaktır" dedi.Açılış töreninin ardından plaket ve hediye takdimleri gerçekleştirildi. Festival gün boyu devam etti.