Başkan Çelik’ten tam destek! Isparta’da bir ilk gerçekleştiriliyor

Isparta'nın ilk ve tek Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı olan 6 Mart Spor Kulübü'nün başkanı, yöneticileri ve sporcuları, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı Metin Çelik'i ziyaret etti. Başkan Çelik, tekerlekli sandalye basketbol takımının diğer engellilere umut ve heyecan verdiğini belirterek, "Sizlere destek olmak için elimizden geleni yapmaya hazırız" dedi.

Isparta'nın temsilcisi olan 6 Mart Spor Kulübü, Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Lig'inde mücadele ediyor ve ilk iki maçını galibiyetle tamamlamış durumda. 6 Mart Spor Kulübü Başkanı Pınar Gök ve beraberindeki heyet, ITSO Başkanı Metin Çelik'i ziyaret ederek tekerlekli sandalye basketbol takımlarının başarıları hakkında bilgi verdi ve 10 Aralık Pazar günü oynanacak maça davet etti.

Başkan Yardımcısı Selim Bacak, takımın başarılı performansını paylaşırken, 6 Mart Spor Kulübü'nün tekerlekli sandalye basketbol takımının Isparta'da bu alanda faaliyet gösteren tek ekip olduğunu vurguladı. Ayrıca, ITSO Başkanı Çelik'i 10 Aralık'taki maça davet etti.

ITSO Başkanı Metin Çelik, tekerlekli sandalye basketbol takımının yaptığı çalışmanın önemine değinerek, sporun engelleri kaldırdığını görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Başkan Çelik, "Hepimizin amacı; dünyayı yaşayacaksak hep birlikte güzel bir şekilde yaşamaktır. Bize anlattıklarınızdan da engelleri kaldırdıklarını, onlara umut olduklarını, heyecan verdiklerini görüyoruz. Gerçekten kendilerine teşekkür ederiz. Biz yapılması gereken ne varsa her zaman sizlere destek olmaya hazırız. Yaptığınız ziyaret için teşekkür ediyoruz" dedi.

Ziyaretin sonunda 6 Mart Spor Kulübü Başkanı Pınar Gök, ITSO Başkanı Çelik'e 32 numaralı forma hediye etti.