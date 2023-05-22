Bakan Özer: Okullar 16 Haziran'da kapanacak, uzatma olmayacak!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TRT Haber'de yaptığı açıklamada, "16 Haziran'da okulların kapanacağını ve uzatma yapılmayacağını" duyurdu. Deprem nedeniyle beklenen bir veya iki haftalık uzatmanın gerçekleşmeyeceğini belirten Bakan Özer, ayrıca deprem bölgesinde telafi eğitimi yapacaklarını ve öğrencilerin istedikleri ilde bu eğitimi alabileceklerini ifade etti. Deprem bölgesine geri dönüşlerin devam ettiğini de paylaşan Bakan Özer, 82 bin 560 öğrencinin geri dönüş yaptığını belirtti.

Ayrıca, Türkiye'de okullaşma oranlarıyla ilgili yapılan çalışmalara da değinen Bakan Özer, son 20 yılda okullaşma oranlarının önemli ölçüde arttığını ve okul öncesi eğitim oranının yüzde 99,9'a, lise okullaşma oranının ise yüzde 99,12'ye yükseldiğini vurguladı.

Milli Eğitim Bakanı Özer ayrıca, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylamasının ardından olan 29 Mayıs'ta, okulların eğitim öğretime hazırlanması için bir gün ara verileceğini ve öğretmenlere idari izinli sayılacaklarını sözlerine ekledi.