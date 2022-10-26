''Ben onları sevdim. Onlar beni sevdi''

''Hür üniversite.Bu kurumun vazgeçilmez şartıdır.Ben Türkiye'de 58 üniversitenin altında imzası olan birisiyim. Üniversiteyi ''Cumhuriyet Projesi '' olarak almışımdır. Bu ülkenin ileri uygarlık seviyesine ulaşmasında üniversiteye çok özel bir önem atfettiğimi ifade etmeliyim.Benim ismimin kullanıldığı her yerde -çok kez de kullanılmasına müsaade etmedim- kullanıldığı her yerde ben mükemmeliyeti ararım. Yani benim ismim bir yerde geçiyorsa en iyi olmalıdır. Çünkü ''en '' kavgasını yapıp gelen kimseyim.''Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ), 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i doğumunun 98'inci yıldönümünde özel bir konser ile anıyor.SDÜ Akademik Oda Orkestrası'nın icra edeceği Süleyman Demirel'i Anma Konseri 1 Kasım 2022 Salı günü saat 14:30'da Prof. Dr. Mehmet Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi'nde.SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Akademik Oda Orkestrası'nda Solist Soprano Ayşe Yılmaz. Piyanoda ise Aybuse Tilbe Kaynak var.''Elektrik enerjisi medeniyetin müjdecisidir. Yalnız ondan evvel geleni ekmektir. İnsan karanlıkta oturabilir de aç oturamaz. Onun içindir ki benim içinden geldiğim Anadolu köyü ve köylüsü -bilhassa '30'lu- '40'lı yılları söylemek istiyorum- hem karanlıktaydı hem de -mahsul olmadığı zaman- hayvanı da açtı, kendisi de açtı. Biz o ıstırabın içinde yetiştik.Biz yoksulluğun, fukaralığın ne olduğunu biliriz. Bunu ortadan kaldırmanın ne olduğunu da biliriz. Biz henüz tanesi dolmadan kurumuş başakların arkasından geldik. Bu başaklar kurumamalıydı. Ona su lazımdı. Ve bizim kavgamız bozkırla yeşilin kavgası idi. Bozkırı yeşile çevirmeliydik.''9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 17 Haziran 2015 Çarşamba günü saat 02:05'te Güven Hastanesi'nde (Ankara) solunum yolu enfeksiyonu ve kalp yetmezliği sonucu 91 yaşında iken hayata gözlerini kapatmıştı.Demirel, kardeşi sanayici Yüksek İnşaat Mühendisi merhum Şevket Demirel tarafından 58 bin metrekarede oluşturulan Çalçatepe 'deki Anıt Mezar'da sonsuzluğa uğurlanmıştı. İslamköy ve Atabey ovasına hâkim olan Çalçatepe 'ye ortalama 2 milyon ağaç dikilmişti. Alana Demirel'in 9. Cumhurbaşkanlığı'na atfen 9 gölet yapılmıştı. Anıt Mezar, yine Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesiˈni kuş bakışı gören hâkim bir tepeye inşa edilmişti.9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Isparta temaslarının birinde kendisi için hazırlanan Çalçatepeˈde incelemelerde bulunmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:''Bu proje Dünyaˈda bir numunedir. Çalçatepe geçmişte kayalıklardan ve kıraç topraktan ibaret bir alandı. Kardeşim önderliğinde yürütülen çalışmalar sayesinde bu hâle geldi. Buradaki çamlar Dünyaˈnın en şanslı çamları. Çamın Dünyaˈda sulandığı tek yer burası. Burası Şevket beyin eseridir. Benim hemşehrilerim de kendisine kucak açmış, hep yardımcı olmuştur. Kıraç tepe, bugün Türkiye'nin yeşil envanterine girmiştir. Bu bir ülkenin topraklarına yapılabilecek en büyük iyiliktir. ''9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel bir röportajında şöyle demişti:''Ben onları sevdim. Onlar beni sevdi.Ben Türkiye'nin en ücra köşesindeki insanın derdiyle meşgul oldum. Ona dedim ki ''Senin derdin, benim derdimdir. Hastası ile sağı ile çocuğu ile… Bu ülkenin bütünüyle meşgul oldum. Elimden geldiği kadar, gücümün yettiği kadar, devletimin gücünün yettiği kadar onlara yardımcı oldum. Türkiye'yi daha güzel bir Türkiye yapmak için uğraştığımdan… Uğraştığıma herkes şahit…Ben beni sevenleri sevdim. Sevmeyenleri de sevdim. ''