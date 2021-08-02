BELEDİYE İDDİALARA YANIT VERDİ

DARIDERESİ BARAJINA VE SU DEPOLARINA ZEHİR Mİ ATILDI?

BELEDİYE'DEN YANGIN BÖLGESİ İÇİN YARDIM ÇAĞRISI

Isparta'nın içme suyu ihtiyacının karşılandığı Darıderesi-1 Barajı ile su depolarına zehir atıldığı yönünde sosyal medyada iddialar ortaya atıldı. Bu iddialara ilişkin Isparta Belediyesinden yazılı bir açıklamada yapıldı. Yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:Belediyemize gün içerisinde vatandaşlarımız tarafından şehrimizin içme suyunu karşılayan kaynaklardan Darıderesi-1 Barajına ve su depolarımıza yönelik ‘içme sularına zehir atılmış’ şeklinde çok sayıda telefon gelmiştir. Bu hususun asılsız olduğunu ve vatandaşlarımızın bu tip söylentilere itibar etmemesi hususunu kamuoyuna saygıyla bildiririz.Isparta Belediye Başkanlığı"Sütçüler Yazılı Kanyon Mevkinde Başlayan Orman Yangını için, acil yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımız, yanmayan eldiven, su, ayran, İnsanların ve hayvanların nakliyesi için araç, povverbank (dolu), kuru buz ve buz aküsü, yanık kremi gibi ihtiyaçlar ile destekte bulunabilir.Yardım toplama merkeziIsparta Belediye Başkanlığı hizmet binası önü