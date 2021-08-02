2023ˈte ˈˈ500 milyon dolar ihracat geliriˈˈ hedefine koşar adım

Isparta Temmuz 2021ˈde 37 milyon 877 bin 06 dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. 1 Ocak- 31 Temmuz 2021 tarihleri arasındaki ihracat geliri ise 277 milyon 140 bin 09 dolar büyüklüğüne erişti. İhracat açısından veriler bu şekilde devam ederse Isparta 2023ˈte 500 milyon dolar ihracat hedefini tutundurmayı başaracak.



-İhracatta rekor seviyeye ulaşıldı

TR61, Düzey II Ekonomi Bölgesi olan Isparta, Antalya ve Burdurˈda 1- 31 Temmuz 2021 tarihleri arasında 176 milyon 886 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı döneminde bu değer 166 milyon 798 bin dolar idi. Değişim oranı 6.0 olarak hesaplandı. Pay (20) (%) 1,2 oldu.



-İhracat 1 milyar 476 bin dolar değerine ulaştı

Isparta, Antalya ve Burdurˈu kapsayan Batı Akdeniz Bölgesiˈnde 1 Ocak- 31 Temmuz 2021 tarihleri arasında 1 milyar 476 milyon 676 bin dolar değerinde ihracat yapıldı. 2020 yılının aynı döneminde bu oran 1 milyar 071 milyon 101 bin dolar idi. Değişim 37,0 olarak hesaplandı. Pay (20) (%) 1,3 şeklinde gerçekleşti.



-Ispartaˈnın Temmuz 2020ˈde gerçekleştirdiği ihracat: 40.511,56 dolar

-Ispartaˈnın Temmuz 2021ˈde gerçekleştirdiği ihracat: 37.877,06 dolar

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-Ispartaˈnın 1- 31 Temmuz 2020ˈde gerçekleştirdiği ihracat: 191.104,62 dolar

-Ispartaˈnın 1- 31 Temmuz 2021ˈde gerçekleştirdiği ihracat: 277.140,09 dolar

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Ispartaˈnın Haziran 2021ˈde gerçekleştirdiği ihracat: 51.029,40 dolar

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Isparta- 2021 Yılı İhracatı:

Dönem İhracat (Bin Dolar)



Ocak 31.326,18

Şubat 31.099,69

Mart 39.110,89

Nisan 48.442,65

Mayıs 38.849,22

Haziran 51.029,40

Temmuz 37.877,06



Toplam 277.140,09



