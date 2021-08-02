ISPARTA'DAKİ ORMAN YANGINI YERLEŞİM YERLERİNE ULAŞTI

Sütçüler İlçesi Yazılı Kanyon bölgesinde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın bir taraftan Şeyhler Köyüne ulaştı, diğer taraftan da Antalya Gebiz tarafına doğru ilerliyor. Korkulan oldu yangın yerleşim yerlerine ve evlere ulaştı. Çandır çevresindeki evler tahliye edilmeye başlandı. Vatandaşlar evlerini ve hayvanlarını tahliye ediyor. Yangına 1 uçak, 15 arazöz, 200'ün üzerinde personel müdahale ediyor. Ayrıca bölgeye çok sayıda sivil vatandaşın akın etmesi nedeniyle zorluk yaşandığı ve iş makinelerinin tam anlamıyla çalışamadığı ifade ediliyor. Bu nedenle vatandaşların konuya hassasiyetle yaklaşması isteniyor. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ile Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve diğer kurum ve kuruluşlarının yöneticileri de Çandır bölgesinde. Vali Ömer Seymenoğlu'nun başkanlığında kurulan kriz masası, yangına müdahaleyi yönetiyor.