15 yaş altına sosyal medya yasağı başladı! e-Devlet dönemi başladı

Türkiye'de 15 yaşını doldurmamış çocukların sosyal medya platformlarında hesap açmasını engelleyen yeni düzenleme 1 Kasım itibarıyla yürürlüğe girdi. Instagram, TikTok, YouTube, Facebook ve X gibi sosyal ağları ilgilendiren uygulamayla birlikte e-Devlet üzerinden yaş doğrulaması zorunlu hale geldi. Mevcut hesaplar için ise 31 Mart 2027'ye kadar geçiş süresi tanındı.

Türkiye'de çocukların dijital dünyada karşılaştığı riskleri azaltmak amacıyla hazırlanan yeni sosyal medya düzenlemesi resmen uygulanmaya başladı. Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 10 Ekim 2026 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik, 1 Kasım itibarıyla yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle birlikte 15 yaşını doldurmamış çocuklara sosyal ağ hizmeti sunulamayacak. Sosyal medya platformları, yeni hesap açmak isteyen kullanıcıların yaşlarını doğrulamak ve 15 yaş sınırının altında kalanların hesap oluşturmasını engellemek zorunda olacak.

Yaş doğrulaması e-Devlet üzerinden yapılacak

Düzenlemenin en dikkat çekici başlıklarından biri yaş doğrulama sistemi oldu. Yeni hesap açılışlarında kullanıcıların yaş bilgileri e-Devlet Kapısı üzerinden oluşturulacak dijital yaş doğrulama belirteciyle kontrol edilecek.

Bu sistemde kullanıcıların T.C. kimlik numarası, ad ve soyad gibi kişisel bilgileri doğrudan sosyal medya platformlarıyla paylaşılmayacak. Platformlara yalnızca gerekli yaş sınırının karşılanıp karşılanmadığına ilişkin doğrulama bilgisi iletilecek.

Yaş doğrulaması için yalnızca turkiye.gov.tr adresi ve resmî e-Devlet uygulaması kullanılabilecek. Yetkililer, bu işlemin başka internet siteleri veya uygulamalar üzerinden yapılmayacağı konusunda uyarıda bulundu.

Mevcut sosyal medya hesapları için son tarih 31 Mart 2027

Yeni düzenleme yalnızca bundan sonra açılacak hesapları kapsamıyor. Hâlihazırda kullanılan sosyal medya hesapları da yaş doğrulama sürecine dahil edilecek.

Mevcut hesapların yaş doğrulama işlemlerini tamamlaması için 31 Mart 2027 tarihine kadar geçiş süresi tanındı.

Yapılacak kontrollerde 15 yaşını doldurmadığı tespit edilen kullanıcıların hesapları kapatılacak. Böylece düzenleme öncesinde açılmış hesaplar da yeni yaş sınırına tabi olacak.

15-18 yaş arasındaki gençlere özel kurallar getirildi

Yeni yönetmelik, 15 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşını tamamlamamış kullanıcılar için de özel güvenlik önlemleri içeriyor.

Bu yaş grubundaki kullanıcıların hesapları varsayılan olarak gizli olacak. Takipçi ve takip edilen listeleri diğer kullanıcılar tarafından görüntülenemeyecek.

Ayrıca 15-18 yaş grubundaki hesaplarda canlı yayın yapılmasına izin verilmeyecek. Kişiselleştirilmiş reklam gösterimi ve çocukların davranışlarına dayalı profil oluşturma faaliyetleri de sınırlandırılacak.

Mesajlaşma konusunda ise gençlerin yalnızca takip ettikleri hesa