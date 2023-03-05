Isparta Belediyesi, spor yatırımlarını sürdürürken, eğitime de büyük destekler sağlıyor. Isparta Belediyesi tarafından Sidre Mahallesi’nde bulunan Şehit Burhan Açıkkol Ortaokulu’na Kapalı Spor Salonu yapım işi için 7 milyon 749 bin 997 TL + KDV bedelle ihale gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in göreve gelmesinin ardından şehirde spor yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Bugüne kadar mahallelere 20 semt sahası inşa edilirken, Emre Mahallesi Spor Kompleksi tamamlanarak, sporcu ve vatandaşların hizmetine sunuldu. Spor alanındaki bu yatırımlara Fatih Mahallesi’nde 25 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Spor Kampusu da ekleniyor. İçerisinde UEFA standartlarındaki futbol sahası, 4’lü tip giyinme odası, yarı olimpik yüzme havuzu, kapalı spor salonu ve 1.300 kişilik tribünü bulunan Fatih Spor Kampusunda çalışmalar son aşamaya geldi.