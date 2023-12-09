Başkan Başdeğirmen, küfürsüz tribün için slogan yarışması başlattı, yeni stadyum müjdesi açıkladı

Başkan Başdeğirmen, küfürsüz tribün için slogan yarışması başlattı, yeni stadyum müjdesi açıkladı
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Başkan Başdeğirmen, küfürsüz tribün için slogan yarışması başlattı, yeni stadyum müjdesi açıkladı
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta 32 Spor yönetimi, futbolcuları, teknik heyeti ve takıma gönül veren 32 Gençlik Taraftar Grubu ile bir araya gelerek önemli duyurular ve müjdelerde bulundu. Başkan Başdeğirmen, tüm Türkiye'ye örnek bir kampanya başlatarak küfürsüz tribünler için slogan yarışması düzenlendiğini ve aynı zamanda yeni bir stadyum müjdesi verdi.
Başkan Başdeğirmen, buluşmada tüm Türkiye'ye örnek olabilecek bir kampanyanın startını verdiklerini belirterek, küfürsüz tribünler için slogan yarışması düzenlediklerini duyurdu. 15 Aralık'a kadar sürecek olan yarışmada en iyi üç sloganı seçerek ödüllendireceklerini ifade etti. Başdeğirmen, küfüre karşı bir duruş sergileyerek Isparta'nın sporda öncü olma misyonunu vurguladı.
Ayrıca, Başkan Başdeğirmen, Isparta'nın stadyumunu modernize etme kararı aldıklarını ve yerini değiştirerek kent ormanı yapacakları bir alana taşıyacaklarını açıkladı. 343.000 metrekarelik bir alanın anlaşmasını yaptıklarını söyleyen Başdeğirmen, bu alanda 100.000 metrekarelik bir alanı stadyum ve antrenman sahalarına ayırdıklarını belirtti.
Buluşmada ayrıca, Isparta 32 Spor'un son durumu ele alındı, takım kaptanı ve taraftarlar söz alarak duygularını dile getirdi. Başkan Başdeğirmen, sporun ve futbolun şehirlerin tanıtımında önemli bir araç olduğunu belirterek, tüm katılımcılara teşekkür etti ve yeni projelerle şehrin spor alanında daha da ileri gitmeyi hedeflediklerini söyledi.
 
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