Isparta’da 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Coşkuyla Başladı

Isparta'da 2024-2025 eğitim-öğretim yılı, Ali Haydar Albayrak İlkokulu'nda düzenlenen resmi törenle başladı. Vali Aydın Baruş, İl Milli Eğitim Müdürü Recai Ocak, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katıldığı törende, yeni eğitim yılı heyecanı yaşandı.

Vali Baruş, törende yaptığı konuşmada, Tunceli’de şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'yı anarak başladı. Eğitimin önemine vurgu yapan Vali Baruş, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında yeniliklerle dolu bir yıl olacağını belirtti. Törenin sonunda Vali Baruş, öğrencilerle birlikte ilk ders zilini çalarak sınıflara geçti ve 1. sınıf öğrencilerine hediyeler dağıttı.











