ITSO ÜYELERİ, ORTA DOĞU'NUN EN BÜYÜK FUARINA KATILDI

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) üyelerinden oluşan 19 kişilik bir heyet, 4-7 Aralık 2023 tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde düzenlenen The Big 5 Global Dubai Yapı ve İnşaat Fuarı'na katıldı. Bu etkinlik, sektöre dair yeni gelişmeleri takip etme ve pazar koşulları hakkında bilgi edinme amacı güdüldü.Orta Doğu'nun en büyük ve etkili fuarı olan The Big 5 Global Dubai, yapı ve inşaat teknolojileri alanında 60 bin metrekarelik bir alana kurulmuştur. Fuar, pencereler, kapılar, güneşten koruma sistemleri, çatı kaplama, kaplama ve cam, asansörler, yürüyen merdivenler ve erişim kontrolü, özel yapı, metal, çelik ve alüminyum, mutfak, banyo ve vitrifiye, seramik ve fayans, döşeme, tavan, duvar kaplama ve diğer iç mekan kaplamaları, aydınlatma, kaplamalar, mastikler ve yapıştırıcılar, donanım, inşaat araçları ve ekipmanları, iş güvenliği ekipmanları ve ekipmanları, ev ve bina enerji verimliliği, akıllı ev ve bina yönetim sistemleri, akıllı malzemeler, su teknolojisi, pompalar, borular ve tesisat, elektrik sistemleri ve ürünler, emniyet, güvenlik ve yangından korunma, prefabrik yapı bileşenleri, ön üretimli bina hizmetleri, banyo ve mutfak bölmeleri, çelik ve kereste çerçeveleme çözümleri, modüler hacimsel sistemler gibi birçok ürün gruplarını kapsamaktadır.ITSO heyeti, fuar süresince Salem AlShamsi (Dubai Chambers Global Marketlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı), Onur Şaylan (Türkiye Cumhuriyeti Dubal Başkonsolosu), Mohammad Ali Rashed Lootah (Dubai Chambers Başkan ve CEO), Mert Danişger (Dubai Chambers Türkiye Baş Temsilcisi), Ersoy Erbay (Dubai Ticaret Ataşesi), Türk İş Konseyi Kanat Kutluk (Başkan) gibi önemli isimlerle görüşme fırsatı buldu. Ayrıca, Isparta'nın gül ve lavanta ürünleri fuar kapsamında hediye edilirken, ITSO üyesi Serkaya Madencilik firmasının açtığı stant da ziyaret edildi.Yapılan ziyaretlerin sonucunda, ülkeler arası ortak yatırımları teşvik etmek, ortak ticari ve yatırım çalışmalarını araştırmak ve ikili ticaretin uzun vadede gelişmesine katkı sağlamak amacıyla fikir alışverişi gerçekleştirildi.