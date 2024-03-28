Uzman İsimden Uzayan Öksürüğe Kritik Uyarı: "Ciddiye Alın, Bu Bir Alarmdır"

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD) Yönetim Kurulu Üyesi olan Prof. Dr. Tevfik Özlü, uzun süreli öksürüklerin önemini vurgulayarak, bu durumun ciddiye alınması gerektiğini ifade etti. Özellikle 8 haftadan uzun süren bir öksürüğün, göz ardı edilmemesi gereken bir alarm niteliği taşıdığını belirtti. Özlü, "Buna 'öksürüktür geçer gider' dememek ve mutlaka sebebini araştırmak gerekiyor. Öksürük, vücudumuzda bir şeylerin yanlış gittiğini, sorun olduğunu bize bildiren bir alarmdır. Bu alarmı ciddiye almalıyız" dedi.

ASYOD tarafından düzenlenen Uluslararası Katılımlı Akciğer Sağlığı Kongresi'nde konuşan Prof. Dr. Özlü, uzayan öksürüklerin kişinin günlük yaşamını, gece uyku kalitesini etkileyebileceğini ve toplum içinde zor durumlara düşmesine neden olabileceğini belirtti.

Bu nedenle, uzun süreli öksürüklerin dikkate alınması ve sebebini araştırılarak tedavi edilmesi gerektiğini vurguladı.

Özlü, bahar mevsimiyle birlikte ortaya çıkan alerjik reaksiyonların da sıkça yaşandığını belirtti. Bahar alerjilerinin polenlere veya diğer alerjenlere bağlı olabileceğini söyledi. Bahar alerjilerinin kişinin yaşam kalitesini etkilediğini ve bir dizi semptomlara neden olduğunu belirtti.

Bu semptomların arasında öksürük, hapşırma, geniz akıntısı, nefes darlığı gibi durumların yer aldığını ifade etti. Özellikle gece boyu süren öksürüklerin yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini söyledi.

Prof. Dr. Özlü, bahar alerjilerinin neden olduğu semptomların tedavi edilebilir olduğunu ve doğru tedaviyle kişilerin sağlıklı bir şekilde bahar mevsimini geçirebileceğini belirtti. Alerjik reaksiyonların sebebinin bulunması ve tedavi edilmesi gerektiğini vurguladı.