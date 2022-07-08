Millet olarak kaynaşmamıza, sevgi, kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularını beraberce doyasıya yaşamamıza vesile olan bayram günlerine bir kez daha sağlık içerisinde erişmenin mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz.Bayram günleri Millet olarak bizleri birbirimize bağlayan, birlikte yaşamanın anlamını ve sevincini daha iyi idrak ettiğimiz müstesna zamanlardır. Bayram günleri dargınların barışmasına, kırgınların gönüllerinin tamir edilmesine, muhtaç olanların ihtiyaçlarının giderilmesine vesile olması münasebetiyle hasretle beklenen zamanlardır.Kurban Bayramı ise mukaddes değerler uğrunda en kıymetli varlığını feda edebilme anlayışını, varlıklarımızı yardıma muhtaç olanlarla paylaşma faziletini ifade etmesi bakımından özel bir anlam taşımaktadır. Kurban Bayramını bu anlamına uygun olarak kutlamak bizleri aile, toplum ve millet olarak çok daha güçlü kılacaktır.Sevinmek kadar sevindirmenin de çok önemli olduğu bu müstesna günlerde, başta aile büyüklerimiz ve yakınlarımız olmak üzere, yaşlıları ve kimsesizleri ziyaret ederek hal ve hatırlarını sormak, fakir ve muhtaçlara yardım ederek gönüllerini kazanmak ve onların yüzlerini güldürmek Kurban Bayramını daha hep beraber mutlu geçirmemize zemin oluşturacaktır.Bu duygu ve düşüncelerle, Kurban Bayramının Milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, başta şehit ailelerimiz ve kahraman gazilerimiz olmak üzere tüm Ispartalı Hemşerilerimizin ve İslam Aleminin Kurban Bayramını can-ı gönülden tebrik ediyor, en derin sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum.