Başkan Başdeğirmen AA’nın yılın fotoğraflarını seçti

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. Başkan Başdeğirmen, 3 kategoride en beğendiği fotoğrafları seçti.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Anadolu Ajansının her yıl düzenlediği yılın fotoğrafları oylamasına katıldı. Başkan Başdeğirmen, ‘spor’, ‘çevre-yaşam’ ve ‘haber’ kategorilerinde beğendiği fotoğrafları seçti.

Spor kategorisinde Ampute Futbol Milli Takımımızın dünya şampiyonluğunu anlatan Elif Öztürk Özgöncü’nün‘Şampiyonlar’, haber kategorisinde Amer Shallodi'nin "Filistin standartları’nı oylayan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, çevre-yaşam kategorisinde ise Muhammed Said'in "İdlib'de kar" başlıklı fotoğrafını seçti.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AA’nın yılın fotoğrafları içerisinde duygusal karelerin bulunduğunu belirterek, bazı fotoğraflardan çok etkilendiğini söyledi. Spor kategorisinde Ampute Futbol Milli Takımının dünya şampiyonluğunun önemli olduğuna değinen Başkan Başdeğirmen, “Fotoğrafların hepsi birbirinden çok güzel. Ama bayrağımızı göndere çektirmek ve dünyanın İstiklal Marşımızı dinlemesi kadar bizi etkileyen başka bir şey yoktu. Onu beğendim. Filistin standartları fotoğrafını seçtim. Oradaki görüntü beni çok üzdü ve etkiledi. Ufacık çocuk, askerlerin kucağında karakola götürülüyor. İdlib’deki kar fotoğrafında da çocuğumuz gökyüzüne bakıyor, o sırada karlar yağıyor. Bulunduğu alan ise bombalanmış bir bina. Çocuklarımızın orada yaşadıklarını düşündüğümüz zaman üzülüyoruz. İnşallah yeni yılda savaşların, kavgaların olmadığı bir dünyamız olsun istiyorum. Yeni yılda Rabbimden dileğim ülkemize içeriden ve dışarıdan art niyetli haince yapılan mücadelelerin son bulması, tüm vatandaşlarımızın huzurlu, mutlu ve bereketli bir yıl geçirmesini diliyorum. Pandemi ve sonrasındaki Ukrayna-Rusya savaşından ülke olarak biz de etkilendik. 2023 yılında çok daha huzurlu, mutlu, bereketli ve refah düzeyimiz yüksek şekilde hayatımızı sürdürmeyi yüce Rabbimden diliyorum. Tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyorum” dedi.