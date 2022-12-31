BAŞKAN VELİ GÖK’ÜN YENİ YIL MESAJI

Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK 2022 yılının son gününde yayınladığı yeni yıl mesajında;‘Yeni yılın Eğirdir’imiz, ülkemiz ve tüm insanlık için daha güzel daha huzurlu daha müreffeh bir yıl olmasını temenni ediyorum.İlçemizin bugünü ve yarınları için çizdiğimiz yol haritamız doğrultusunda 2022 yılında çok kıymetli hizmetleri bir bir hayata geçirdik, 2023 yılında da devam eden proje ve yatırımlarımız devam edecek. Vatandaşlarımızın beklentilerini karşılamak ilçemizin ihtiyaçlarını gidermek adına kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanarak başarılı bir performans ortaya koyduğumuza inanıyorum.Fiziki çalışmalarımızın yanı sıra, daha çok ürettiğimiz projeleri büyük yatırımlarla, Eğirdir’imizin geleceğine sunuyoruz. Sosyal belediyecilik çalışmalarımızla da vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırıyor, gönül belediyeciliğini ilmek ilmek Eğirdir’imize nakşediyoruz.Altyapıdan üstyapıya, kültürden sanata, turizmden, çevresel yatırımlardan sosyo-kültürel faaliyetlere, yeşil alan çalışmalarımızdan sportif faaliyetlere her alanda İlçemizin gelişimi için zamanımızı ve enerjimizi en iyi şekilde kullanarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Eğirdir’imizin 2023 yılında da daha çok yatırım alması için, değişim ve dönüşümün devam edeceği bir yıl olmasını diliyorum. İlimiz, İlçemiz, ülkemiz ve tüm insanlık için daha güzel daha huzurlu daha müreffeh bir yıl olmasını temenni ediyor, kıymetliEğirdir’lihemşerilerimin yeni yılını kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ömürler diliyorum.” dedi.