ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI SAYIN ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN’İN

YENİ YIL MESAJI



Sevgili Hemşehrilerim;

2022 yılını acısıyla tatlısıyla geride bırakıyor, 2023 yılına yeni umutlarla girmenin heyecanını hep birlikte yaşıyoruz.

Yeni miladi yılın bütün insanlığa, ülkemize, siz hemşehrilerime, kardeşlik, huzur ve mutluluk getirmesi temennileriyle yeni yılınızı en içten duygularımla kutluyorum.

Göreve geldiğimizden bugüne şehrimize hizmet etme aşkını ilk günkü heyecanla sürdürüyor, 2023’de de Isparta’mızı yeni projelerimizle buluşturmak için azim ve kararlığımızı ortaya koyuyoruz.

Sizlerden aldığımız güçle şehrimizin sorunlarını bir birçözüyor, gelecek nesillerimize daha yaşanabilir bir Isparta bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Çalışmalarımızı insan odaklı sosyal belediyecilik anlayışıyla sürdürüyor, Geleceğin Şehri Isparta’yı inşa etmeye emin adımlarla ilerliyoruz.

45 aylık süreçte şeffaf, katılımcı yönetim anlayışımızla altyapıdan, ulaşıma, turizmden, eğitime, sağlıktan, gençlik ve spora, çevre, enerji, kültür, sanat ve tarihe kadar şehrimizde yaşayan her bir vatandaşımızın yüzünün gülmesi adına önemli yatırımlara imza attık.

Kıymetli Hemşehrilerim;

Modern, gelişmiş ve refah düzeyi yüksek bir Isparta’yı yarınlara taşımak kararlılığı ve bilinci ile sizlerin güvenine layık olmaya gayret ettik.

Nasıl ki, 45 aylık görev süremizde vermiş olduğunuz emaneti her şeyden üstün bilerek sizlerin refahı ve mutluluğuna katkı sağlayacak önemli yatırımları şehrimize kazandırdıysak, 2023 yılını da şehrimizin gelişmesi yönünde ortaya koyduğumuz projelerle en iyi şekilde değerlendirmek için atacağımız adımları planladık ve yapacağımız yatırımlara emin adımlarla ilerliyoruz.

2023, Isparta’mıza katkı sağlayacak gelişmelerin yaşanacağı, önemli yatırımların temellerinin atılmaya devam edileceği, mevcut yatırımların tamamlanacağı bir yıl olacak.

Bu duygu ve düşüncelerle Isparta’mıza hizmet noktasında büyük bir özveri ve gayret içerisinde çalışmalarını sürdüren mesai arkadaşlarım ve hizmetlerin en iyisine layık olan siz hemşehrilerimin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyor, 2023’ün ülkemize, tüm insanlığa sağlık, huzur, barış ve mutluluğun hakim olduğu bir yıl olmasını diliyorum.