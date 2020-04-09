altın çileğin kurutulmuş hali

ALTIN ÇİLEK

NASIL TÜKETİLİR?

altın çileğin kurusundan yapılan çay sindirim yollarını temizler

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Gün içerisinde tempolu yaşam en çok kan basıncını olumsuz etkiler. Kan basıncı düştüğünde vücut kendini sağlıksız ve yorgun hisseder. Bu zamanında tedavi edilmediğinde hem fizyolojik hem de psikolojik hastalıklara yol açar. Ancak altın çilek içeriğindeki B kompleksi sayesinde hem kan basıncını dengeler hem de bu tarz hastalıklara zemin hazırlayacak durumları ortadan kaldırır. Yapılan bazı araştırmalarda altın çileğin şeker hastalığına da fayda sağladığı tespit edilmiştir.

altın çilek idrar yolu enfeksiyonunu önler

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Güçlü antioksidan içeriğine sahip olan altın çilek hücreleri yeniler bu sayede de yaşlanmanın önüne geçer. Bunun yanı sıra kanserli hücre oluşumunu önler. Özellikle üreme organlarında herhangi bir deformasyona neden olabilecek serbest radikalli hücreleri vücuttan atar. Mineral ve vitamin bakımından zengin olan altın çilek, vücudun günlük ihtiyacını kolaylıkla karşılar. Bu özelliği sayesinde ileri yaş hastalıklarını önler. Kemik gelişimine katkı sağlar.

altın çilek kan basıncını düşürür

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Erkeklere oranla kadınlarda daha sık görülen idrar yolları enfeksiyonu, vücutta aniden artan mantar ve virüsten kaynaklı yaşanır. Sağlığı olumsuz etkilemenin yanı sıra yaşam kalitesini de düşürür. Altın çilek bu hastalığa da adeta doğal ilaçtır. Vücut içinde asit ve virüslerin atılmasında yardımcı olur. İdrar yollarını temizler. Böbreklerde de bu sayede taş ve kum oluşumunu engeller.

ALTIN ÇİLEĞİN ZARARI VAR MIDIR?

Kan basıncını düşürdüğünden yüksek tansiyonu olanlara her ne kadar fayda sağlasa da düşük tansiyonu olanlara sakıncalıdır. Kan sulandırıcı özelliği olduğundan bu tarz ilaçlar tüketen kişilerin tüketmemesi gerekir. Çok aşırı tüketildiğinde ishale neden olabilir.

Dünyanın en zengin lif içeriğine sahip olan altın çilek, B vitamini kompleksinin hepsini de içerir. Güçlü bir antioksidan olan altın çilek, vücudu toksinlerden arındırır. Güney Afrika ülkelerinde yetişen altın çilek hakkında merak edilenleri sizler için araştırdık. Peki Altın çilek nedir? Altın çileğin faydaları nelerdir? Altın çilek nasıl tüketilir? Tüm soruların yanıtı haberin detayında:Çileğin sarısı gibi göründüğünden altı çilek denilmiş. Bilimsel adı "Physalis peruviana" olan altın çileğe aynı zamanda İnka eriği olarak da bilinir. Anayurdu Amerika olarak bilinse de aslında dünyaya Güney Afrika ülkelerinden yayıldı. Şimdilerde ise Venezuela, Bolivya, Kolombiya, Ekvador ve Peru gibi ülkeler yetiştiriciliğini yapıp satıyor. Aslında zayıflama amaçlı kullanılan bu besin, Antik çağlarda beri alternatif tıpta da kullanılmıştır. B kompleksi bakımından zengin olduğundan vücudun gün içinde ihtiyacını duyduğu enerjiyi sağlar. Ülkemizde son beş yıldır Akdeniz şehirlerinde yetiştiriciliği arttı. Sarı bir rengi olan meyve tıpkı çilek gibi noktalı tohumlardan oluşur. Büyüme döneminde oldukça fazla su ister. Yapraklarla çevrili olan meyve, böceklerden korunur. Çorak topraklarda daha rahat yetişir. Taze bir şekilde tüketildiğinde sağlığa daha çok faydası olur. Ancak son yıllarda kurutularak satışı sağlanıyor.Tatlı bir tadı olduğundan pastacılık sektöründe sıklıkla kullanılır. Bunun yanı sıra reçeli de yapılabilir. İçerdiği yüksek lif sayesinde zayıflamak isteyenler için ideal bir besin haline gelen altın çilek, kurutularak yoğurtla beraber tüketilir. Aroma ya da özü de kozmetik firmaları tarafından kullanılır. Altın çilek üzerinde halen araştırmalar yapılmaktadır. Son yıllarda kurusundan ya da yapraklarından çayda elde edilir. Karoten içerdiğinden hücrelerin mutasyona uğramasını önler.Sindirim sisteminin daha sağlıklı çalışması için lifli besinlere ihtiyaç duyar. Bu besinler sindirim sitemindeki organların işlevselliğini artırdığı gibi buradaki hücrelerin yapısını da korur. Bu sayede vücudun yağ bağlamasını önler. Uzmanlar bu yüzden lif bakımından zengin olan besinlerin gün içerisinde tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. Altın çilekte bu özelliği karşılamada etkili bir besindir. Dünya da en lif bakımından en zengin besinle arasında yer alır. Kolon kanseri ya da bağırsak düğümlenmesi gibi hastalıkların oluşumunu da önler.