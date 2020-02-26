2019 Batı Akdeniz Fark Yaratan Kadın Girişimciler yarışmasında ödüller verildi
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Şubat ayı meclis toplantısında 2019 Batı Akdeniz Fark Yaratan Kadın Girişimciler yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.
ATSO koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren TOBB Antalya İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi tarafından her yıl “Antalya’nın Fark Yaratan Kadın Girişimcileri Yarışması” adıyla düzenlenen yarışma bu yıl Afyon, Isparta, Burdur illerini de kapsayacak şekilde “2019 Batı Akdeniz’in Fark Yaratan Kadın Girişimcileri Yarışması” adı altında düzenlendi.
Kadın girişimciliğini teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışma Antalya, Afyon, Isparta, Burdur illerindeki Kadın Girişimci Kurulları işbirliğinde düzenlendi.
Girişimcilikte ve Sosyal Girişimcilikte Kadın, İş Fikrinde ve Dijital Dönüşümde Kadın, Kültür Sanat Girişimciliğinde Kadın ve Yöresine Değer Kazandıran Kadın olmak üzere 4 kategoride yapılan değerlendirmelerde dereceye girenlere ödülleri verildi.
Başkan Davut Çetin törende yaptığı konuşmada ödül alanları kutladı. Çetin, Bölgedeki kadın ve genç girişimci kurullarının örnek çalışmalar yaptığını belirterek, kendileriyle gurur duyduğunu kaydetti.
Başkan Davut Çetin, Kadın girişimciliğinin desteklenmesinin ülke olarak devamlı bir şekilde üzerinde durulması gerektiğini belirterek şunları söyledi: “Ülkemizde 25-29 yaş grubunda her iki kadından birisi evdedir, ne çalışmaktadır ne okumaktadır. Bir ülkenin en büyük kaynağı insanıdır. Kadınlarımız çalışma hayatında yer almadıkça kalkınamayız. Artık dijital ekonomi evden bile çalışma yaşamına katılma ve üretme imkânı sağlamaktadır. Bu nedenle genç kadınların dijital ekonomiye ilgisini de artırmaya çalışıyoruz. Bu düşüncelerle yarışmaya katılan ve ödül alan kadın girişimcilerimizi tekrar tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.”
Törende daha sonra ödül seremonisine geçildi.
İŞ FİKRİNDE VE DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE KADIN KATEGORİSİNDE:
Antalya’dan yarışmaya katılan, TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı’na da başvurmuş ve %100 hibe alarak desteklenmiş, “Yanık yaralarında kullanılmak üzere anti mikrobiyel foto dinamik tedavi sunan yara örtülerinin geliştirilmesi” projesi ile Yüksek Kimyager Gül Merve Gençer birinci,
Antalya’dan yarışmaya katılan, Momentum BT UiPath Türkiye de RPA ve ML teknolojisini sanal işgücü üretiminde kullanan, firmanın ilk ve tek kadın partneri olan “Sanal İşgücü Geliştirme” projesi ile Endüstri Mühendisi ve Firma sahibi Ufuk Peker ikinci,
Isparta’dan yarışmaya katılan, gazeteci, dergi genel yayın yönetmeni “Isparta Kum Saati Dergisi” projesi ile Isparta’nın ilk kadın gazetecisi Arzu Erkorkmaz üçüncü oldu.
KÜLTÜR SANAT GİRİŞİMCİLİĞİNDE KADIN KATEGORİSİNDE:
Antalya Kumluca’dan yarışmaya katılan, yaşadığı bölgeyi sanatla tanınır kılmak, sanatla farkındalık yaratmak için “Uluslararası Sanat Buluşmaları”, “Yaratıcılık ve Doğa Atölye Çalışmaları”, “Sanatla Tedavi”, “Güzelse Yaşıyordur” konu başlıklarıyla projesi ile ressam, yazar, tasarımcı Z.Nur Sağlamer birinci,
Antalya Kemer’den yarışmaya katılan sanat çalışmalarının yaygınlaştırılması, turizme tanıtım farkındalığı yaratılması amacı ile “Kemer Sanat Sokağı”nın kurulmasına öncülük eden, bu alanda sanatsal atölye çalışmaları ve çalıştayların koordinatörlüğünü üstlenen Projesi ile Seramik Sanatçısı Nagehan Elibol ikinci,
Antalya’dan yarışmaya katılan, Antalyalı ev hanımlarının rol alarak oyunlar sergilediği kadın tiyatro grubunun koordinatörü “Ben Kadınım” projesi ile Sedef Yıldız üçüncü oldu.
YÖRESİNE DEĞER KAZANDIRAN KADIN KATEGORİSİNDE;
Antalya’dan yarışmaya katılan, su kabağını kendi tarlasında yetiştirdikten sonra ihracatta yapan ve “Su Kabağı Üretim ve Tasarımı” projesi ile tasarım atölyesi sahibi Hatice Adıgüzel birinci,
Afyonkarahisar’dan yarışmaya katılan, kaliteli ürünler üretebilmek amacıyla bölgede bulunan diğer çiftliklerin birlikte hareket etmesini ve daha fazla satış yapmasını sağlayan, Afyonkarahisar’daki tek kadın çiftlik sahibi “Süt Sığırcılığı” projesi ile Nilgün Yıldırım ikinci,
Isparta’dan yarışmaya katılan, her ilin/ilçenin kendisine özgü kültür yapılarını gelecek nesillere aktararak tanıtılmasını amaç edinmiş, %90 oranında geri dönüşüm malzemesi ile üretim yapan “Yöresel Bebek Yapımı” projesi ile Fatma Çevikbaş üçüncü oldu.
Kadın girişimcilere ödülleri Başkan Davut Çetin, Meclis Başkanı Süleyman Özer, Yönetim Kurulu Üyesi Nilay Akbaş Tarakçı, Antalya Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Serap Kocaoğlu, ATSO Genel Sekreteri Vildan Demer, TOBB Kadın Girişimciler Kurullarının Antalya, Isparta, Burdur ve Afyon Başkanları ile birlikte takdim edildi.
EL ELE DERNEĞİ BÜLTENİ
2019 Batı Akdeniz'in fark yaratan kadın girişimcileri yarışması;girişimcilik ve sosyal girişimcilik bölge 3.cülüğü El Ele Derneği olarak tarafıma taktim edildi.Derneğim ve üyelerim adına aldığım bu plaket hepimizin gururudur.Emeği geçen herkese teşekkürler...
Canan Aydın