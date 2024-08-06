Afyonkarahisar'da Çalınan 23 Büyükbaş Hayvan Bulundu ve Sahiplerine Teslim Edildi

Afyonkarahisar, Çay – Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi Koçbeyli köyünde 15.07.2024 ve 25.07.2024 tarihlerinde toplam 23 adet büyükbaş hayvanın çalınması olayı ile ilgili olarak, Yalvaç Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Yalvaç İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timlerinin titiz çalışmaları sonucunda, çalınan hayvanlar Şarkikaraağaç ilçesi Karayaka köyü ve Yalvaç ilçesi Terziler köyünde bulunarak sahiplerine teslim edilmiştir.

Olayın şüphelisi Ö.D. isimli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Yalvaç T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı olarak vatandaşların emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



