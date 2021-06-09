Bangladeş ve Cezayir Büyükelçileri,

Başkan Başdeğirmen’i ziyaret etti

MANNAN: KARŞILIKLI İŞBİRLİĞİNİ ÖNEMSİYORUZ

BAŞDEĞİRMEN: BANGLADEŞ İLE

İŞBİRLİĞİ İÇİNDE OLMAK İSTERİZ

ADJABİ: BAŞARILI BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMAMIZ LAZIM

BAŞDEĞİRMEN: CEZAYİR BİZİM KARDEŞİMİZ

Bangladeş Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan ve Cezayir Ankara Büyükelçisi Mourad Adjabi, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret etti. Ziyarette ülkeler arası karşılıklı işbirliği konuları ele alındı. Ziyarete Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Isparta Şube Başkanı Yalçın Baysan ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.MÜSİAD Genel Merkezinin başlatmış olduğu diplomatik ilişkiler ile ilgili çalışmalar kapsamında Isparta’da bulunan büyükelçiler, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret etti. MÜSİAD Isparta Şube Başkanı Yalçın Baysan, diplomatik ilişkiler ile ilgili 52 ülkede bu çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi. Isparta’nın turizm anlamında marka bir hale gelmesi için genel çalışmaların devam ettiğini ve genel merkezlerinin Anadolu çapında bir çalışma sürdürdüğünü belirten Baysan, ziyaret kapsamında Güneykent’te gül toplama projelerinin ve Eğirdir ilçesinin de olduğunu aktardı.Bangladeş Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan ve Cezayir Ankara Büyükelçisi Mourad Adjabi’nin Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in çalışmaları hakkında da bilgiler aldığını, yapılan çalışmalar ve güzel bir şehirle karşılaşmış olmaktan duydukları memnuniyetlerini dile getirdiklerini söyleyen Baysan, büyükelçilerin Isparta’ya hayran kaldıklarını ifade ettiklerini aktardı. Baysan, “Gayretlerimiz Isparta’mızın kalkınması, ülkemize, milletimize güzel projeler ortaya koymak için mücadele ediyoruz” şeklinde konuştu.Güller diyarı olarak adlandırılan Isparta’da bulunmaktan ve gösterilen misafirperverlikten dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür eden Bangladeş Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, Bangladeş’teki üniversiteler ile SDÜ ve ISUBÜ arasında bağların güçlendirilmesi ve öğrenci değişimlerinin arttırılasını istediklerini belirtti. Mannan, Bangladeş ile Isparta arasında da işbirliği, kardeşlik ve iş anlamında birlikteliğin arttırılmasını önemsediklerini belirtti.Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, büyükelçilerin şehri güzel bulmalarının kendilerini mutlu ettiğini kaydetti. Başdeğirmen, “Bangladeş ile güzel bir işbirliği içerisinde olmak isteriz. Bangladeşli öğrenciler SDÜ’de eğitim alıyorlar. Öğrencilerimizle de işbirliği içerisinde olmak bizleri de memnun eder. Belediye olarak da Bangladeş’in bir iliyle kardeş olmak ve birbirimizin değerlerini paylaşmak isteriz. Bu ziyaret bir başlangıç olsun. Bu birlikteliğin daha da ileriye gitmesi için elbirliği ile çalışalım” ifadelerinde bulundu.Cezayir Ankara Büyükelçisi Mourad Adjabi, Isparta’ya yaptığı ziyaretin hem tarihi hem de başarılı bir ziyaret olduğunu söyledi. Adjabi, “Güzel Isparta’ya ilk ziyaretim ancak kesinlikle son olmayacak. Birlikte başarılı bir şekilde çalışacağımızdan eminim. Cezayir ve Türkiye arasındaki ikili ilişkilerimiz çok güzel. Türkiye ve Cezayir hem büyük hem önemli ülke olduğu için ileride daha çok samimi, yakın, başarılı bir şekilde çalışmamız lazım. Her türlü desteğim olacak. Sizinle bundan böyle çalışmaya hazırım hem de çok memnun oldum” görüşlerinde bulundu.Türkiye olarak Cezayir ile uzun yıllardır işbirliği içerisinde olduklarını söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Hiçbir zaman birbirimize ters düşmedik. Savaşlarda omuz omuza mücadele verdik. Cezayir bizim kardeşimiz. Ticari ilişkilerimiz de gayet güzel. Bu ilişkilerimizin çok daha ileriye gidebilmesi, çok daha güzel işleri birlikte yapabilmemiz bizim için çok önemlidir. Güç birliği yapmamız beraber çalışmamız, omuz omuza vermemiz bu dünyada büyük sorunları aşmak için çok önemli. Türkiye olarak, Isparta’mız olarak ülkenize selamlarımızı gönderiyoruz, saygılarımızı sunuyoruz. MÜSİAD’ımızın katkılarına da çok teşekkür ediyorum. Bu güzellikler birlikte olduğumuz zaman çok daha fazla artıyor. Bu görüşmeler hepimize katkı sağlayacaktır, bu görüşmelerin devamını sağlayalım. Ziyaretlerinizden dolayı çok memnun olduğumu iletmek istiyorum” dedi.ISPARTA BELEDİYESİ