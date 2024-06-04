Çalışan Anneler için Destek Programı Başladı: 1 Yıl Boyunca Maaş Bağlanacak!

Destek Programının Başlangıcı: Çalışma hayatının her alanında kadınları desteklemeye devam ettiklerini belirten Bakan Işıkhan, SGK aracılığıyla, kadınların çocuk bakımı nedeniyle çalışma hayatından uzak kalmasının önüne geçmek için destek programının başvurusunun bugün itibarıyla başladığını duyurdu.

Çalışma hayatının her alanında kadınları desteklemeye devam ettiklerini belirten Bakan Işıkhan, SGK aracılığıyla, kadınların çocuk bakımı nedeniyle çalışma hayatından uzak kalmasının önüne geçmek için destek programının başvurusunun bugün itibarıyla başladığını duyurdu. Destek Miktarı: Ankara, İstanbul ve İzmir’de, 12 ay boyunca çalışan annelere 325 Euro (11.338 TL) destek ödemesi sağlanacak.

Ankara, İstanbul ve İzmir’de, 12 ay boyunca çalışan annelere 325 Euro (11.338 TL) destek ödemesi sağlanacak. Çocuk Bakıcılığı Teşviki: Ayrıca, eğitimli ve sigortalı çocuk bakıcılığının teşvikinin de sağlanması için bu projeden toplamda 7 bin kadın faydalanacak.

Ayrıca, eğitimli ve sigortalı çocuk bakıcılığının teşvikinin de sağlanması için bu projeden toplamda 7 bin kadın faydalanacak. Başvuru Yöntemi: 'Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II’ kapsamında destek ödemesi için başvurular e-Devlet üzerinden bugünden itibaren yapılabilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çalışan annelere yönelik hayata geçirilecek olan destek programının ayrıntılarını paylaştı. İşte detaylar:Bu destek programı, çalışan annelerin iş hayatına katılımlarını teşvik ederek aile ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyor.