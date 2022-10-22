Prof. Dr. Timuçin Baykul Engelsiz Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Açılış Töreni YapıldıÜlkemizde engellilere yönelik ağız ve diş sağlığı hizmeti alanında ilk ve tek olma özelliğine sahip Süleyman Demirel Üniversitesi Prof. Dr. Timuçin Baykul Engelsiz Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi açıldı.Prof. Dr. Timuçin Baykul Engelsiz Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi önünde gerçekleştirilen törene, Vali Aydın Baruş, TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, il protokolü, üniversite yöneticileri, üniversite personeli, ailesi, sevenleri, öğrencileri ve arkadaşları katıldı.Törendeki konuşmasında müesseseleri değerli kılan en önemli etkenin gecesini gündüzüne katarak, değer üretmek adına çalışanlar olduğunu belirten Vali Aydın Baruş, Prof. Dr. Timuçin Baykul’un da hayatı boyunca insanlara şifa vermek, onların hayatlarına dokunabilmek adına çabalayan değerli bir hekim olduğunu vurguladı.Konuşmaların ardından Prof. Dr. Timuçin Baykul Engelsiz Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinin açılışı yapıldı.