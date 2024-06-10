Isparta Emniyet Müdürlüğü'nden ÖSYM TYT Sınavında Kaçakçılık Operasyonu

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mali suç faaliyetlerini önlemek amacıyla gerçekleştirdikleri çalışmalar kapsamında 08.06.2024 tarihinde önemli bir operasyona imza attı. Yapılan operasyonel çalışma neticesinde "6114 Ölçme ve Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmet Kanununa Muhalefet" suçu kapsamında ÖSYM tarafından düzenlenen Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavında elektronik düzenek kullanarak hile yapmaya teşebbüs eden iki şüpheli yakalandı.

Operasyonun Detayları:

Şüpheliler: M.E.E ve A.B isimli iki kişi.

M.E.E ve A.B isimli iki kişi. Suç: "6114 Ölçme ve Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmet Kanununa Muhalefet."

"6114 Ölçme ve Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmet Kanununa Muhalefet." Yakalanma Tarihi: 08.06.2024

08.06.2024 Sonuç: Şüpheliler hakkında yapılan adli işlemlerin ardından M.E.E, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Isparta Halkının Güvenliği İçin Sürekli Çalışıyoruz

Isparta Emniyet Müdürlüğü olarak, vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamında yaşamalarını sağlamak ve suçlulara karşı korumak amacıyla tüm birimlerimizle birlikte alanda hakimiyeti sağlamak için sürekli çalışıyoruz. Sokaklarda, uygulama noktalarında, eğlence mekanları ve eğitim kurumları çevrelerinde zaman mefhumu gözetmeksizin görevdeyiz.

Vatandaşlarımızın Desteği Önemli

Değerli vatandaşlarımıza, 112 Acil Çağrı Merkezi iletişim kanalımıza gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyoruz. İletilen her türlü talep ve bilginin bizim için çok değerli olduğunu ve titizlikle takip edileceğini belirtmek isteriz. Ispartalı hemşehrilerimizin bu hususta duyarlı olmaları ve işbirliği yapmaları, güvenli bir toplum oluşturma çabalarımıza büyük katkı sağlamaktadır.

Isparta Emniyet Müdürlüğü olarak halkımızın huzur ve güvenliği için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.