Gelir Vergisi Ödeme Süresi Uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı, 1 Nisan 2024 günü sona erecek olan gelir vergisi ödemeleri için sürenin uzatıldığını duyurdu.

Resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 1 Nisan 2024 tarihine kadar ödenmesi gereken 2024/Şubat dönemine ait "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin, Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi'nin 5 Nisan 2024 Cuma günü mesai bitimine kadar uzatıldığı belirtildi.

Bu kapsamda, gelir vergisi ödemelerinin son tarihinin uzatılmasıyla birlikte mükellefler, vergi ödemelerini 5 Nisan 2024 Cuma gününe kadar yapabileceklerdir. Gelir İdaresi Başkanlığı, mükelleflerin ödemelerini daha rahat ve düzenli bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için bu kararı almıştır.



