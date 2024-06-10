ATM'lerde Yeni Dönem: 81 İlde Değişiyor

Türkiye genelinde kamu bankalarının ATM'leri, "TAM" platformunda birleşerek büyük bir yeniliğe imza atıyor. Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıf Katılım, Emlak Katılım, Ziraat Katılım ve PTT'nin ATM'leri artık tek bir çatı altında hizmet verecek.

TAM Platformu İle Yeni ATM’ler Devrede: 81 ilde devreye giren 5 bin 600 yeni TAM platformu ATM'si, kısa süre içinde sayısını 19 bine çıkarmayı hedefliyor. Bu yeni sistem, bankacılık işlemlerini daha erişilebilir ve kolay hale getiriyor.

Geniş Bankacılık İşlemleri: Yeni ATM’ler bakiye sorgulama, para çekme ve para yatırma gibi temel işlemlerin yanı sıra diğer bankacılık işlemlerine de imkan tanıyor.

Masrafsız ve Komisyonsuz İşlem İmkanı: TAM projesi, üyelere komisyonsuz ve masrafsız işlem yapma olanağı sunarak kullanıcıların maliyetlerini azaltıyor.

Yeni dönemde kamu bankalarının ATM’leri ile daha kapsamlı ve avantajlı bankacılık hizmetlerine ulaşmak artık çok daha kolay!