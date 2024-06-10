### Zorunlu Trafik Sigortasına Büyük Zam: Milyonlarca Sürücüyü İlgilendiriyor



Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), zorunlu trafik sigortasında büyük bir prim artışı yapılacağını açıkladı. Temmuz ayında yürürlüğe girecek bu düzenleme, milyonlarca sürücüyü etkileyecek.



**SEDDK'nın Yeni Genelgesi:**

SEDDK tarafından yayımlanan genelgeye göre, zorunlu trafik sigortası primlerinde yüzde 3,5 oranında bir artış yapılacak. Bu artış, 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.



**Sürücüler Ne Yapmalı?**

Bu zam kararı, zorunlu trafik sigortası yenileme dönemi gelen sürücüler için ek maliyet anlamına geliyor. Sürücülerin bütçelerini bu artışa göre planlamaları ve sigorta yenileme işlemlerini erkenden yapmaları öneriliyor.



**Prim Artışı Detayları:**

- **Artış Oranı:** %3,5

- **Geçerlilik Tarihi:** 1 Temmuz 2024



Yeni düzenleme ile zorunlu trafik sigortası primlerinin artışı, sigorta şirketlerinin maliyetlerini karşılamayı ve hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor. Ancak, bu artışın sürücüler üzerinde ekonomik bir yük oluşturacağı da kaçınılmaz bir gerçek.



Zorunlu trafik sigortasında yapılan bu zam, sürücüler tarafından dikkatle takip edilmeli ve sigorta poliçelerinin süresi dolmadan önce gereken önlemler alınmalı.