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Atatürk’ün Eğirdir’e teşriflerinin 90’ncı yılı coşkuyla kutlandı

Atatürk’ün Eğirdir’e teşriflerinin 90’ncı yılı coşkuyla kutlandı
ISPARTA
G.Tarihi: 07.03.2020 10:44
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Eğirdir’e teşriflerinin 90’ncı yılı coşkuyla kutlandı

EĞİRDİR’E HOŞ GELDİN ATAM….

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Eğirdir’e teşriflerinin 90’ncı yılı her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlandı.

6 Mart Mustafa Kemal Atatürk’ün Eğirdir’e geliş programı bugün saat 09.30’da Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Aydoğan Budakçı ve Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök’ün Kale önü meydanında Atatürk Anıtına çelenkleri sunmaları ile başladı.

6 Mart Mustafa Kemal Atatürk’ün Eğirdir’e geliş programının icrası için saat 10.00’da Demirköprü Mevkiinde geçildi.

Bu yıl 6 Mart programını İlçemiz okullarından Mehmet Akif Ersoy İlkokulu hazırladı.

Buradaki program ise saygı duruşunda bulunulması,  İstiklal Marşımızın söylenilmesi ile başladı. Daha sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğretmenlerinden Zeliha Yavuz yaptı ve şunları ifade etti:

“Bugün burada Eğirdirimiz için anlamlı ve güzel bir gün olan Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün 6 Mart 1930 tarihinde ilçemize gelişinin 90. Yıldönümü için toplanmış bulunmaktayız. Atamızı saygı ve sevgiyle anıyoruz.

 
Türk ulusu, Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde 19 Mayıs 1919 yılında başlayıp 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyetin ilanı ile taçlanan ve dünyada örneği görülmeyen bir büyük mücadele sonunda yeni bir devlet kurdu ama halk da yorgun, yılgın bir durumda ve büyük sorunlarla karşı karşıya kalmıştı. İşte bu nedenlerle Atamız, halkın dertlerini anlamak ve dinlemek, var olan sorunları yerinde görmek, çareler aramak, ümit vermek, yönlendirmek ve yapılacakları halka anlatmak için uzun ve yorucu gezilere çıktı.

 
Milli Mücadele Döneminde, Eğirdir’in önemli bir yeri olmuştur. Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa, hem çok merak ettiği Eğirdir’i görmek hem de Milli Mücadele’deki çok değerli ve önemli katkıları için Eğirdir ve Ispartalılara teşekkür etmek, sorunlarını öğrenmek amacıyla 06 Mart 1930 günü saat 02.00 dolaylarında Eğirdir’e geldi ve gecenin sessizliği içinde dinlemeye çekildi. Güneşin ilk ışıklarının aydınlattığı muhteşem Eğirdir manzarasını Demirköprü üzerinden kısa bir süre seyrettikten sonra burada büyük bir sevinç içinde toplanan Eğirdirlileri selamladı.

 
Ulu Önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK’ün Eğirdir’e gelişinin temel nedeni: Isparta ve Eğirdirlilerin bu toprakları VATAN yapmaktaki mücadelesi ve katkılarına teşekkürlerinin ve şükran duygularının somut bir ifadesidir. Bundan dolayı her yıl “6 Mart”ta EĞİRDİR’DE MİLLİ MÜCADELE GÜNLERİ ve GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK onurla, gururla, minnetle anılmaktadır.

Konuşmamı, büyük Atatürk’ün Bu konudaki şu çok anlamlı sözleriyle noktalamak istiyorum: “Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa, değişmeyen hakikat, insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır..”
 
Zeliha Yavuz’un konuşmalarının ardından şiirler okundu.

“ ATATÜRK ÇOCUKLARI” GÖSTERİSİ İLGİYLE İZLENİLDİ…

Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğretmenlerinden Esma Yılmaz ve öğrencilerinin birlikte hazırlamış olduğu “ Atatürk Çocukları” Gösterisi ilgiyle izlenildi.

KAHRAMANLAR YİNE GÖZ DOLDURDU…

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin göz bebeği Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı’nın Kahraman Komandoları’nın tarihi Tren Köprüsündeki gösterisi gururla izlendi.

Programın sona ermesinin ardından Atatürk Fotoğraflarından oluşan Sergi gezildi. Ayrıca Komandoların araçları, yerli üretim silahları ve mühimmatlarının tanıtıldığı sergi de büyük ilgi gördü.

EMEL TURAN KARTAL - AKIN
 
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