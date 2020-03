Kadına saygı, tarihimizin, sosyal hayatımızın, gelenek ve göreneklerimizin temel dinamiğidir.



Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı



Fedakârlıklarıyla dünyamızı güzelleştiren, insanlığın umudunu yeşerten kadınlarımızın Dünya Kadınlar Gününü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.



Kadına saygı, tarihimizin, sosyal hayatımızın, gelenek ve göreneklerimizin temel dinamiğidir.



Eğitim, siyaset ve ekonomi başta olmak üzere toplum hayatında kadını dışlayan bir anlayış benimsenmesi, kuşkusuz sadece kadınlar için değil, bütün toplum için büyük eksikliktir.



Yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed (Sav) de “Cennet anaların ayakları altındadır” buyurmak suretiyle yüce İslam dininin kadına, özellikle de annelere verdiği önemi en güzel şekilde vurgulamıştır.



İnsanı yetiştirmek, geleceğe hazırlamak sabır, sorumluluk, sevgi, emek isteyen meşakkatli bir iştir. İnsan yetiştirmek yürek ve gönül işidir.



8 Mart dünyada kadınların eşitlik, kalkınma, daha huzurlu yaşam özlemlerini, isteklerini dile getirdikleri, birlik ve beraberlik günü olarak kutlanmaktadır.



Kadınlarımızın azim ve gücüne inanıyor, bu azim ve gücün, ülkemizin geleceği için büyük bir potansiyel olduğunu biliyorum.



Gelişme ve kalkınmanın en önemli aktörleri kadınlardır. Belediye olarak da bunun bilincindeyiz.



İlimizde kadınların daha fazla girişimcilik ruhunu kazanmaları, üretmeleri, ekonomik hayata daha fazla katılan bireyler olmaları için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.



Hayatın her alanında kadının hak ettiği noktaya ulaşması için belediye olarak her türlü imkanı sağlamak adına ciddi adımlar atıyoruz.



Başımızın tacı kadınlarımız için ISMEK bünyesinde meslek edindirme kurslarımıza devam ediyoruz.



Kadınlarımıza yönelik kültürel, sosyal faaliyetlerimizi sürdürmekle, açmış olduğumuz Gülaryum Mağazamızda kadınlarımızın hazırladıkları el emeği, göz nuru ürünlerine değer katmak istiyoruz.



Kadınlarımızın üretimlerinin ekonomiye kazandırılması, aile bütçelerine katkı sağlamalarını amaçladığımız bir projemizin daha Belediye Meclisimizden kararının çıktığını buradan müjdelemek isterim.



Ulu Cami ve Dalboyunoğlu Hamamı arasında kalan Valilik arkasındaki kısımda ağaçtan işyerleri kuracağız. Kadın Üreticiler Pazarı adıyla burayı tüm kadın kooperatiflerimizin kullanımına açacağız. Böylelikle başta geleneksel el sanatlarımız olmak üzere kadınlarımız burada ürettiklerini satabilecekler.



Başımızın tacı olan kadınlarımızı her alanda daha ileriye taşımakta kararlıyız.



Doğumdan ölüme kadar hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, sevgiyi, fedakârlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden bizi biz yapan değerli kadınlarımıza yönelik her türlü şiddeti kınadığımı açıkça beyan ediyorum.



Bu düşüncelerle, şiddet kurbanı olan, görevleri başında katledilen, ülkemizin bekası, milletimizin istikbali için şehit olan tüm kadınlarımızı şükranla yâd ediyor; her birine Allah’tan rahmet diliyorum.