ATABEY'DE GECE YARISI MOTOSİKLET TERÖRÜ: MAHALLELİ ÇİLEDEN ÇIKTI!



Isparta'nın Atabey ilçesinde gece yarısı yüksek sesli egzozlarla tehlikeli şovlar yapan motosiklet sürücüleri, mahalle sakinlerinin sabrını taşırdı. Adeta bir yarış pistine dönen yolda, hem trafik güvenliği hem de vatandaşın huzuru hiçe sayılıyor.

Atabey ilçesinden yükselen motor sesleri, bölge halkının uykularını kaçırmaya devam ediyor. haber.mp3 dosyasındaki sesli iddialara ve sahadan yansıyan bilgilere göre, özellikle gece saatlerinde Altınbağ Mahallesi 404 Evler ile TOKİ konutları arasındaki güzergâh, motosiklet sürücülerinin akrobatik hareketler sergilediği bir piste dönüşmüş durumda.

Hem Gürültü Kirliliği Hem Can Güvenliği Tehlikesi

Gece geç saatlere kadar süren yoğun motosiklet trafiği ve abartı egzozların yarattığı yüksek ses, çevre sakinlerine büyük rahatsızlık veriyor. Sürücülerin zaman zaman aşırı hız yapması ve tehlikeli manevralarla trafiği tehlikeye atması, sadece gürültü kirliliği yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda hem kendi canlarını hem de çevredeki vatandaşların güvenliğini ciddi şekilde riske atıyor.

Vatandaşlardan Denetim Çağrısı

Yaşanan bu "motosiklet terörü" nedeniyle çileden çıkan mahalle sakinleri, yetkililerden acil çözüm bekliyor. Gece saatlerinde bölgedeki denetimlerin artırılmasını talep eden vatandaşlar, aşırı gürültü çıkaran ve trafiği tehlikeye atan sürücülere yönelik gerekli cezai işlemlerin tavizsiz bir şekilde uygulanmasını ve bu sorunun kalıcı olarak çözüme kavuşturulmasını istiyor.